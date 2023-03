Az új évadhoz új szlogent választottak, mellyel a teátrum a 250 évvel ezelőtt született Csokonai Vitéz Mihályról kíván megemlékezni. A reményhez című vers a költő egyik legjelentősebb műve, ami magában foglalja a vezetőség és a társulat arra való reményét, hogy az elmúlt évek nehézségei után ezután végre akadálymentes évad következhet. A 2023/24-es évad szlogenje: Égi boldogsággal fűszerezve.

– Nagy büszkeség számomra, hogy a negyedik igazgatói ciklusom első évadtervét adhatjuk most át – kezdte beszédét Cseke Péter direktor az évadbejelentő sajtótájékoztatón.

– Bátran állíthatom, hogy a mögöttünk hagyott időszakban – több turnusban –, jelesre vizsgáztunk alkalmazkodókészségből – fogalmazott a színház direktora, köszönetet mondva a kitartó közönségnek.

Ahogy az elmúlt két évben hagyománnyá vált, ismét nagyszínházi musicallel indul az évad.

– Az elmúlt években megtapasztaltuk, hogy akad néhány olyan hagyomány, amit érdemes követnünk: például azt, hogy az évadot egy grandiózus musicalbemutatóval kezdjük a nagyszínházban. Ez az Elisabeth és a Kőszívű esetében szenzációsan sikerült, így a jövő évadot

Az Ég tartja a Földet című musical nyitja majd a nagyszínházban.

A kamaraszínházban pedig ugyanilyen hagyományt teremtett az, hogy egy nagy sikerű vígjátékot mutatunk be az évad elején, jelen esetben a Ne most, drágám! című bohózatot – mondta Szente Vajk főrendező.

A műsortervben filmes adaptációkat is megtekinthet a publikum, több olyan előadás is található a repertoárban, amelynek alapja filmforgatókönyv: a Meseautó musical Bolba–Szente–Galambos átdolgozásában, és a Szerelmes Shakespeare Pataki András művészeti vezető rendezésében a nagyszínházban lesz látható, a Tehetséges Mr. Ripley című thrillert Kovács Lehel dirigálásában a kamaraszínházban mutatják be.

Szintén a kamaraszínházban mutatják majd be Ray Cooney talán legjobban sikerült darabját Ne most, drágám! címmel, Szerednyey Béla rendezésében.

A kecskeméti közönség két új rendezővel ismerkedhet meg az új évadban: Márkó Eszterrel és Lévay Viktóriával. Lévay Viktória az érzékeny, finoman rétegzett, női létről szóló darabot, a Naptárlányokat rendezi, ami első rendezése és nagy lelkesedéssel készül rá. Márkó Eszter a Ruszt József Stúdió Színpadon rendezi Csokai Az özvegy Karnyóné című vígjátékát.

Szente Vajk a kamaraszínházban állítja színpadra Csehov Három nővérét. Mint fogalmazott, a társulat ehhez kimagasló női szereplőkkel rendelkezik.

Nem maradhat el az opera sem, a nagyszínházban mutatják be Puccinitől a Gianni Schicchit. Természetesen a gyermekekre és a fiatalokra is gondoltak az évadterv összeállításánál. Sipos Imre prózai tagozatvezető rendezi Saint-Exupéry emblematikus darabját, A kis herceget, Jankovics Anna rendezésében pedig A beszélő fa című mesejátékot láthatja az ifjabb generáció.