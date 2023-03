A fotók mellett élete is megismerhető volt a közönség számára. Jankovszky György 1946-ban született Budapesten. Felsőfokú tanulmányait 1971-ben fejezte be a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola üzem-szervező üzemmérnök szakán, de ekkor már a fényképezés komolyabban is érdekelte, így 1977-ben fényképész szakmunkás vizsgát tett. Bánkis diákként találkozott egy fotókörben Tímár Péterrel.

Első egyéni tárlatát 1975-ben a Toldi Galériában nyitották meg. Csoportos kiállításokon főként az Esztergomi Fotóbiennálé keretében láthatta képeit a közönség: 1978 és 1990 között hat alkalommal került be a kiállítók névsorába, de munkáit bemutatták a Szépművészeti Múzeumban, a Műcsamokban és a Magyar Fotográfiai Múzeumban is.

Fotóművészeti munkásságában elsősorban a fényképezés szélsőséges lehetőségeit próbálta rögzíteni: nonfigurativ, Mail Art, színezett fotók, szekvenciák, fotóakciók.

A 60-as,70-es években az ország számos temetőiben fényképezett. Nem kifejezetten a sírkerteket dokumentálta, hanem a temetők látványvilágából az érdekelte, mivé tudja transzformálni ezt a közeget a fényképein.

1983-ban rövid ideig New Yorkban alkotott, mely új lendületet adott művészetének. Az 1980-as évek végén tudatosan abbahagyta az alkotói munkát, mivel nem érezte a számára fontos megújulási folyamatot. Tagja volt a Magyar Fotóművészek Szövetségének, munkáit a Magyar Fotográfiai Múzeum és a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteménye őrzi. Jankovszky György tragikus hirtelenséggel hunyt el Siófokon, 2020 nyarán.