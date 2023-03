Két éve alakult meg a Cancel Zenekar, a kezdeti felállásból – Szabó János, Nagy Kristóf, Kriminál Áron – továbbra is együtt zenél, de immár egy új negyedik taggal, Kovács Előddel. Valamennyien rutinosak a zeneiparban, évek óta zenélnek. Áron és Előd, akik zeneiskolai múlttal bírnak, a többiek autodidakta módon képezték magukat.

A Cancel Zenekart Szabó János és Nagy Kristóf alapította meg 2021-ben, Kriminál Áron rögtön az elején csatlakozott hozzájuk. Jani énekel, basszusgitározik. Tizenharmadik éve zenél, és írja a dalokat. Kristóf szólógitározik, a bátyja nyomdokain haladva kezdett el 15 évesen játszani. Áron dobol, már több együttesben játszott, a Kodály Iskolában érettségizett. A Cancel legújabb tagja, Kovács Előd, aki bár még csak 17 éves középiskolás, de rendkívül tehetséges.

A srácok többféle stílusban játszanak, hard rock és punk stílusban, és kóstolgatják a modern metál zenét is.

Sőt Előd érkezésének köszönhetően, úgy tűnik a metál irányába haladnak tovább. A Cancel megzenésített versekkel indított, majd a saját szerzemények kerültek előtérbe. Most már van elegendő saját számuk, így koncerteznek is. A közelmúltban megjelent első négyszámos kislemezük, mely limitált példányszámban kézzel fogható lemez formájában is napvilágot látott, de elsősorban Spotify-ra és a közösségi média platformjaira készült.

A dalszerzés Kristóf és Jani nevéhez fűződik, a szövegeket pedig Jani írja.

A számok ötletét a mindennapi élet adja.

Az életérzéseket öntik dal formájába, különösen a serdülőkori frusztrációkra reflektálnak, illetve a mai társadalomban felgyülemlett feszültségekre. Különös tekintettel a késői Y, és a korai Z generációt alapul véve. A téma nem véletlen, hiszen Jani ezekkel nap mint nap találkozik. 27 évesen a ceglédi gyermekjóléti szolgálatnál ifjúsági tanácsadóként dolgozik, mellette szociálpedagógiát tanul. Kristóf 25 éves, dolgozik, közben nemzetközi gazdálkodást tanul az egyetemen. Áron 19 éves, érettségi után most a műszaki menedzser szakra készül, és zenei podcastműsorokat készít. Előd 17 éves, még középiskolás diák a Kada Elek Technikumban.

A fiatalok célja, hogy minél több szórakozóhelyen zenéljenek. A közelmúltban a kecskeméti Kilelében a Glasskey és az Everflash előzenekara voltak, ami nagy jelentőséggel bírt, hiszen jól ismert zenekarok lévén megtiszteltetésnek vették a felkérésüket.

Április elsején újra színpadra állnak a Kilelében, két másik bandával, a Refraction és a Plafon együttessel. Felkérést kaptak május végén a Plafon zenekar 20 éves jubileumi koncertjére a budapesti Legenda Pub Sörözőbe is. – Jelenleg, a próbákon kívül a koncertekre összpontosítunk, de emellett elkezdtük első nagylemezünk megírását is – mondta végül Áron.