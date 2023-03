– Hogyan foglalná össze a Vastaps Társulat eddigi életét?

– Ez egy teljesen alulról szerveződő helyi társulat, amely Gergely Tamás vezetése mellett, működésének negyedik évére eljutott oda, hogy több tucat bemutatót tudhatott a háta mögött, valamint organikusan kiépült köré egy több mint 20 főből álló társulat, akik nem csupán a színpadon játszottak együtt, hanem valódi közösséget alkottak. A repertoárban a vígjátéktól kezdve, a drámán át, a zenés darabokig minden megtalálható volt, és a folyamatosan gyarapodó nézőközönség láthatott nagyszínházi, pinceszínházi vagy éppen szabadtéri Vastaps előadásokat is. Sajnos 2020-ban a Covid nagyon erősen érintette a kulturális szektort, amit még az állami támogatásból fenntartott intézmények is nehezen – kisebb-nagyobb leállásokkal, bezárásokkal vészeltek át. A kisebb, civil alapon működő szervezeteket pedig szinte kivétel nélkül lenullázta a járványhelyzet. Nem voltunk kivétel ez alól mi sem. Persze ez az időszak sem telt tétlenül. Az elmúlt 2 év alatt rengeteget beszélgettünk, ötleteltünk arról, hogy mi legyen a folytatással, és most láttuk elérkezettnek az időt arra, hogy a Vastaps Társulat új lendülettel, új irányvonalak mentén és rengeteg új céllal ismét alkotni kezdjen.

– Hogyan került ön a társulat élére?

– 2019 óta vagyok aktív színjátszó a társulatban, de újságíróként már a kezdetektől nyomon követtem a Vastaps munkáját. A Covid miatti leállást én is nehezen éltem meg, éppen premier előtt állt Az albérlet az asztal alatt című darabunk, amit így végül sosem mutattunk be. Fontos tudni, hogy a társulatban mindenki a civil állása mellett játszik, ami extra energiát, elköteleződést igényel. Tamás többször megkeresett a leállás alatt, hogy amennyiben látok fantáziát a Vastaps folytatásában, ő örömmel átadná a stafétát. Annál is inkább, mivel őt egy új érdeklődési kör teljesen beszippantotta. Az asztalosság – amit kezdetben hobbiként, a társulat díszletkészítőjeként csinált – ma már szakmává vált, és részben ebből adódóan, részben idő és energia híján döntött úgy, hogy a Vastaps Társulat vezetését már nem tudja vállalni. Alapos mérlegelés után úgy döntöttem, hogy semmiképp sem kellene veszni hagyni ezt a rengeteg munkát és tudást, ami a társulat mögött áll. Noha a tagjaink java része nem képzett színész, a Vastaps megalakulása óta komoly hangsúlyt fektetett a személyes és társulati fejlődésre a folyamatos tréningek és szakmai oktatók (színészek, rendezők, drámapedagógusok) irányítása mellett zajló tanodák során. A fő célom az, hogy ezekre a már meglévő értékekre építkezve, új kihívások mentén tudjunk szabadon alkotni.

– Melyek a már említett új irányvonalak?

– Azt gondolom, hogy Kecskeméten kiváló lehetőségek várják azokat a színház iránt fogékony embereket, akik szórakoztató, könnyed kikapcsolódásra vágynak. Ugyanakkor szűkebb a kínálat azok számára, akik kortárs művekre, alternatív darabokra áldoznak szívesen a szabadidejükből. Ez az a szegmens, ahol szeretnénk hiánypótlóak lenni, mindamellett, hogy a már meglévő nézőbázisunk és tagjaink örömére nem szakadunk el teljesen a szépirodalomtól vagy a humortól sem. Szeretnék túllépni azon, hogy a színház egy szimpla szórakozási forma, hiszen sokkal több ennél. Egy kommunikációs csatorna, és felelősek vagyunk azért, hogy az általunk „elmondott” történeteknek legyen egy elgondolkodtató, személetformáló utóélete. Egyszer újságíróként interjúztam egy rendezővel, aki azt mondta nekem, hogy egy darab akkor jó, ha miközben nézed, meg sem tudsz szólalni, aztán hazafelé mesélsz róla valakinek, és napokkal később egy teljesen hétköznapi szituációban is eszedbe jut. Ilyen történeteket szeretnénk elmesélni.

– Mikor találkozhatunk az új produkciókkal?

– Leghamarabb április 14-én lesz egy, a magyar költészet napjáról megemlékező verses monodráma a kecskeméti ELEVEN Közösségi térben. Emellett gőzerőkkel zajlanak a Lars von Trier világhírű filmjéből, a Dogvilleből készült színházi adaptáció próbái. Rengeteg tervünk van az év második felére is, ősztől pedig újra indítjuk a Vastaps Tanodát is, ahová örömmel várjuk azokat, akik szakmai irányítás mellett szívesen kipróbálnák magukat a színjátszás terén.