Félegyházára érkezik a Petőfi Sándor életét bemutató múzeum-busz

Pénteken Félegyházára is megérkezik a Petőfi Irodalmi Múzeum vándorkiállítása, amely a Petőfi Sándor-emlékév alkalmából jött létre. A múzeum-busz két napon át állomásozik a könyvtár mögötti parkolóban. Az utazókiállítás kiemelt célja, hogy Magyarországon, valamint határainkon túl is minél több emberhez juttassa el élményszerűen Petőfi Sándor életművét és mutassa be életútját.

Vajda Piroska

A Petőfi-busz tavaly ősszel indult útjára Fotós: MW-archív

A tárlat nem a költő életrajzát helyezi fókuszba, sokkal inkább az alkotói attitűdöt meghatározó döntési helyzeteket mutatja be, mint például a költővé válás, a társadalmi mobilitás, az életpálya megválasztása, a közéleti szerepvállalás, az irodalmi élet szervezése vagy a családalapítás. A kiállítás gerincét tíz kiemelt gyűjteményi darab alkotja, mely a képzeletbeli utazás egy-egy állomását jelzi: ilyen az édesapa Petrovics István mészárosbárdja, a Szendrey Júliától kapott gyöngyhímzéses pénztárca, vagy éppen egy biliárddákó, amelyet Petőfi a törzshelyén, a Pilvax kávéházban használhatott. Az első tematikus kiállítási egységben Petőfi első publikált arcképe (Barabás Miklós, 1845) és a helykeresést, a költői önmeghatározást fókuszba helyező Sors, nyiss nekem tért című költemény kapcsán megismerkedhetünk a képet közlő Pesti Divatlappal, megtudhatjuk, mit jelentett a korban egy ilyen folyóirat, hogyan alakult Vahot Imre és Petőfi kapcsolata, s milyennek látta Jókai Mór barátja arcképét. Az utolsó állomáson pedig az 1847-ben megjelent Petőfi összes költeményei című kötet jelenik meg, így Petőfi szándékától, hogy az irodalmi élet meghatározó szereplőjévé váljon, a megvalósulásig, azaz a verseiben örökké élő költő alakjáig vezet a képzeletbeli utazás. Az ingyenesen megtekinthető vándorkiállítást március 31-én, pénteken és április 1., szombaton 8-16 óra között lehet látogatni a Petőfi Sándor Városi Könyvtár melletti parkolóban. Pénteken a város iskoláinak előzetesen már bejelentkezett csoportjait, míg szombaton egyéni látogatókat, családokat várnak. A csoportok [email protected] e-mail címen, vagy a 20/388-3740 telefonszámon jelentkezhetnek be.

