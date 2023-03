Az 1993-ban alakult Jakabszállási Népfőiskola azzal a céllal jött létre, hogy nyitott képzési és információs lehetőséget nyújtson a településen élők számára. Szabó Mihály a kezdetektől arra törekszik, hogy az előadások mellett – a támogatók jóvoltából – folyóiratokat, könyveket, kalendáriumokat rendszeresen eljuttasson azok számára, akik az olvasásban örömüket lelik.

Az előadás-sorozatokra mindig olyan előadókat hívnak meg, akik kötődnek a településhez vagy országosan elismert szakemberek. Így kérték fel előadásra Holéczi Zsuzsa volt jakabszállási lakost is, aki a rendezvényen legújabb Sorsfordítók című könyvét mutatta be a művelődési házban, de szó esett korábbi írásairól is. Holéczi Zsuzsa a bankszakmában dolgozott. Mindig is vonzódott az irodalomhoz, mióta nyugdíjas lett, azóta hódol az írás szenvedélyének. Jelenleg Piliscsabán él.