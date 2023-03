Az elmúlt évtizedek legnagyobb Petőfi kutatójára dr. Kerényi Ferencre emlékeztek azon a kiskőrösi konferencián, amelynek házigazdája a kiskőrösi Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum volt. Vasárnap az intézmény kiállítótermében neves szakemberek idézték fel az irodalomtörténész akadémikus alakját, aki gyakran megfordult a városban. Ő, a korábbi – 23 éven át látható – kiállítás létrehozásában tevékeny szerepet játszott.

A professzor azonban 2008-ban elhunyt, de az emlékét a mai napig ápolják a településen. Dr. Sirató Ildikó irodalomtörténész, a professzor korábbi felesége moderálta a beszélgetést. Vasárnap délelőtt prof. dr. Hermann Róbert hadtörténész indította az előadások sorát. Az apropót az adta, hogy Petőfi Sándor nem csak költő volt, hanem forradalmár és katona is. Amilyen kiváló poéta volt Kiskőrös nagy szülöttje, olyan csapnivaló volt honvédnak, illetve tisztnek. A zseniális költő természetével ugyanis nem fért össze a kemény fegyelem. Többször is összerúgta a port a feletteseivel, sőt két hadügyminiszterrel is.

Azonban Petőfi mégis csak a forradalom emblematikus költője volt, aki ha fegyelmi vétséget követett el, még sem mehetett zárkába.

Talán legjobban az erdélyi hadak vezérével, Bem Józseffel jött ki, akit ő szinte apjaként, a lengyel tábornok pedig fiaként szeretett. Hermann Róbert szinte minden évben megfordul Kiskőrösön többnyire az Aradi vértanúk gyásznapján, és gyakran bemutatta könyveit és a korabeli relikviáit a színvonalú kiállítás keretében.

A neves történészt, dr. Fűzfa Balázs, az ELTE Savaria Egyetemi Központ docense követte, aki elmondta: az erdélyi Fehéregyházáról jött, ahol a helyi múzeum igen gyatra állapotban mutatja be annak a végzetes napnak a történetét, amikor Petőfi Sándor elesett. Megjegyezte: nagyon sok mindenre jut pénz idehaza, ha ötmillió forintot kapna az az emlékhely, akkor azt kiválóan fel lehetne újítani. Ahogy Kiskőrösre, úgy Fehéregyházára is el kellene vinni minden egyes magyar diákot. Majd felidézte dr. Kerényi Ferenccel kapcsolatos élményeit. Olyan régi kézzel készített jegyzeteket vett elő, amelyeket évtizedekkel ezelőtt készített, amikor Kerényi előadásain részt vette. Mint mondta, a professzor tevékenysége a hazai Petőfi-kultusz erősödését szolgálta.

Évtizedekig folyt a vita, hogy hol született a költő? Bebizonyította az időjárás elemzése alapján, hogy a terhes Hrúz Mária 1822 decemberében csak Kiskőrösön szülhette meg a költőt, amelyet az anyakönyvi bejegyzés is bizonyít. Dr. Kerényi Ferenc a XIX. századi irodalom kiváló ismerője Madách Imre tevékenységével is magas szinten foglalkozott. De nagy figyelmet szentelt Katona József Bánk bán című darabjának születési körülményeire is.

Érdekes, hogy annak idején 12 példányban értékesítették a művet, viszont Pesten több mint 20 ezren nézték meg 1845- 1848. március idusáig a színdarabot.

Az érdekességek között említette Kerényi professzor azon mondatait, amelyek a kutatott kort jellemezték. Így például Bem József tábornok, ha tehette, akkor haza küldte a 2-3 gyerekes családapákat a táborából és persze a színészeket. Petőfi is színész is volt. Mint mondta: az élő színész többet ér, mint a halott. Széchenyi Istvánnak tulajdonította azt a mondást is, miszerint Petőfi, Jókai vagy Vasvári, azaz a márciusi ifjak olyan emberek, akik maguknak semmit sem kérnek, de az elveikért meghalnak, ha kell. Petőfi értékrendszerében a polgári átalakulás alapvető érték volt. Ebben a hierarchiában a polgár volt az első, a második az ember, míg a harmadik helyen a szolga állt.

Az egyetemi tanár után dr. Sirató Ildikó vázolta a kiváló irodalomtörténész karrierjét, tevékenységét. Kiemelte, hogy talán a rengeteg publikációja közül a legjelentősebb a Petőfi Sándor élete és költészete monográfia volt. Ez az a könyv, amely három nap kivételével a költő egész életét végig kíséri.

A rendezvényt megtisztelte dr. Jarábik Gabriella, a Szlovák Nemzeti Múzeum Magyar Kultúra Intézetének igazgatója is.

Ő Kerényi professzor Madách Imrével kapcsolatos kutatásairól szólt. Mint ismert a magyarországi Csesztve mellett a szlovákiai Alsószetregován élt családi birtokai Madách Imre. A felvidéki faluban született 1823-ban, ott született és ott halt meg. Az ember tragédiája című jól ismert dráma. Alsósztregova szlovák falu, de a polgármester felkarolta a drámaíró kultuszát és az idén megkapta születésnek a 200. évfordulójára a díszpolgárságot.

A múzeumigazgató után Kispálné dr. Lucza Ilona korábbi kiskőrösi múzeumigazgató emlékezett a professzorra. Felidézte a múzeum és a Kerényi Ferenc kapcsolatát, és azt is elmondta, hogy tanítványának érzi magát. A közelmúltban megszületett új kiskőrösi kiállítás jelentős részben Kispálné dr. Lucza Ilona nevéhez kapcsolódik. Végül Krámer Iván kiskőrösi történész-gyűjtő idézte fel az emlékeit a beszélgetés során, majd kerekasztal-beszélgetéssel folytatódott az emléknap.