Az eseményen Rideg László, a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés elnöke beszédében elmondta, hogy az emlékév kapcsán filmek és zenék születtek, versenyeket rendeztek egyetemistáknak, iskolásoknak, sőt a nyugdíjasok számára is. Még kutyacastingot is indítottak, hogy megtalálják azt az ebet, amelyik hitelesen alakíthatná Petőfi Sándor Anyám tyúkja című versének négylábú szereplőjét egy projektben. Kerestek és találtak egy Petőfire nagyon hasonlító színművészt is, aki ráadásul Bács-Kiskun vármegyei.

A költőt közel kellett vinni mindenkihez, hogy emléke megmaradjon az embereken – fogalmazott az elnök. Erre a hívásra nagyon sokan megmozdultak – hangsúlyozta, majd hozzátette, hogy a mai esemény is a fentiek sorát erősíti, és fontosnak tartja, hogy a levéltáros szakemberek munkájának köszönhetően nagyobb ismeretre tehetünk szert Petőfivel kapcsolatban.

Darabos József, Szabadszállás polgármestere Petőfi Sándor rövid, de tartalmas életének kevésbé ismert epizódját mesélte le köszöntőjében: beszélt a költő 1848. évi országgyűlési követválasztáson elszenvedett vereségéről, arról, hogy akkor épp egy negatív élményt élt át Szabadszálláson. Elgondolkodtatónak tartja ezt a tényt, mégpedig azért, mert szerinte, ha a történelmi események nem így alakultak volna, Petőfi Sándor élete teljesen másképp zajlott volna. Hangsúlyozta, hogy büszkén nevezi Szabadszállást Petőfi Sándor otthonának, hiszen szülei 23 évig éltek, gazdálkodtak és vállalkoztak a településen. A városvezető előadásában az emlékévekhez kapcsolódó szabadszállási programokról is beszámolt.

Dr. Czetz Balázs, a Magyar Nemzeti Levéltár gyűjteményi főigazgató-helyettese elmondta, hogy a levéltár munkatársai és vezetői a bicentenáriumi emlékév kapcsán úgy döntöttek, hogy olyan adatbázisok építésébe kezdenek, amelyek nemcsak egy szűk kutatói réteg számára nyújtanak információkat, hanem megcélozták azokat az embereket is, akiknek nincs lehetőségük adott esetben a Bács-Kiskun Vármegyei Levéltárba elmenni kutatni, vagy nem feltétlenül van lehetőségük a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárába utazni Budapestre, hogy tanulmányozzák ezeket a dokumentumokat.