Mikulás Ferenc, a Kecskemétfilm Kft. ügyvezetője szólt saját Petőfi kötődéseiről, és a játékhoz nyújtott segítségükről.

A játékot Katona Tibor könyvtáros mutatta be, mely fiatalok és felnőttek számára egyaránt élvezetes, olykor igazi kihívást jelentő játék. Egy térképről indulva a költő ismert és kevésbé ismert versein keresztül mutatja be a lírikus egyes életszakaszait, bejárva ezzel az egész Kárpát-medencét. A napjainkban is jelentős Petőfi-kultusz szemléltetésére néhány, a költő halála utáni időhöz kapcsolódó feladat is bekerült a feladványok közé. A játék folyamatosan, Petőfi vándorlásának kronológiájában vagy tetszőleges sorrendben is játszható. Tekintettel arra, hogy Petőfi Sándorról legkorábban 5. osztályban tanulnak a diákok, a játékban az általános iskola felsőbb osztályainak tanulóitól kezdődően bárki részt vehet, korosztálytól függetlenül, egészen 2023. június 30-ig.

Amennyiben a feladatra nem tudja a játékos a választ, később még visszatérhet rá. A játék mentése is biztosított, így nem kell egyszerre végigjátszani. Érdemes bekapcsolódni, hiszen a végén értékes nyeremények találnak gazdára. A játék elérhető a könyvtár honlapján, a www.bacstudastar.hu oldalon.