Sütő Erika stúdióvezető a megnyitón elmondta, hogy a művészek a másfél hónap alatt együtt alkottak és kölcsönösen inspirálták egymást, valamint a kecskeméti kulturális közeg is hatott munkájukra. A legtöbben egy konkrét projekttel érkeztek Kecskemétre és bejáratott technikával alkottak, míg mások teljesen új eljárásokat dolgoztak ki, ami az új alkotói korszakuk nyitánya is lehet.

Marianne Gerlach Dániából, Claude Jones Új-Zélandról, Grace Nickel Kanadából, Viola Relle Németországból, Ricus Sebes Hollandiából és Kelsey Weber az Egyesült Államokból érkezett.

Az alkotók közül többen megosztották gondolataikat és a hat hét alatt szerzett benyomásaikat a tárlat vendégeivel. Grace Nickelt kifejezetten a habán kerámia iránti érdeklődés hozta a stúdióba, és azzal is foglalkozott az ittléte alatt. Mint fogalmazott, elei is ezzel foglalkoztak és érdekes, kísérletezésekkel teli időszak volt számára az elmúlt hat hét. Nagyon sok információt gyűjtött a habán kerámiáról és az anabaptista tárgykultúráról – az ónmázas edények készítésének ismeretét valószínűleg a Faenzából 1577 után a Kárpát-medencébe menekült anabaptista eretneknek tekintett mesterek (hutteriták vagy habánok) hozhatták magukkal –, és ellátogatott a Bozsó Gyűjteménybe, ahol tanulmányozhatta a tárgyakat. Emellett a majolika technika iránt is érdeklődik, amit a színekkel még izgalmasabbá lehet tenni, mint ahogy az itt készült művei ezt tükrözik.

Az ovális forma rengeteg helyen megjelenik Kecskeméten – nagyon gyakran templomokban – és ezt az ovális formát Grace Nickel továbbviszi műveiben, valamint a tradicionális majolika kerámia elemeit a maga képére formálva jeleníti meg munkáiban, újabb kortárs szemléletet létrehozva.

A magyar ajkú Viola Relle raku technikával dolgozott, de voltak darabjai, melyeket gázkemencében készültek. Sokan megcsodálták a kerekesszékből készült trónját, melynek elemeit fúvóshangszerré alakította és a későbbiekben perormanszhoz is használja majd. Elismerést váltott ki a közönségből az embernagyságú kerámia marionett bábja is.