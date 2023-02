A Wojtylában minden jeles egyházi ünnepet megtartanak. A Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepéről dr. Jeney Gábor, soltvadkerti plébános osztotta meg biblikus gondolatait, mely egyben lelki útravalót is nyújtott a szegényeknek.

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén arra emlékezünk, hogy Jézus megjelent a templomban. Jézus születése, karácsony után 40 nappal mutatták be Jézust szülei a jeruzsálemi templomban. A jelen lévő idős Simeon Jézust a nemzetek megvilágosítására szolgáló világosságnak nevezte. Innen ered az egyik legrégebbi szentelmény: a szentelt gyertya, és a gyertyaszentelés szokása is. Így a szentelt gyertya Jézus egyik legrégebbi jelképe. Jenei atya a Wojtylában is megszentelte a gyertyát a meggyújtás előtt. Egyes hagyományok szerint, e napon szedhető le a karácsonyfa.

Az ebéd előtt a Wojtlya Akadémia keretében prof. dr. Bárth János néprajztudós, nyugalmazott múzeumigazgató, egyetemi tanár tartott előadást a „legszögedibb szögedi” Bálint Sándor néprajzkutató és művészettörténész, a 20. századi magyar néprajz és folklorisztika egyik legnagyobb alakja életéről. Az 1904-ben született, balesetben 1980-ban elhunyt szakember boldoggá avatása jelenleg is folyamatban van.

Az egyórás előadásában felidézte Bálint Sándor életét, aki Szegeden az Alsóvárosban, egy paprikatermesztő családba született.

Életét, munkásságát és szellemiségét nagyban meghatározta Szeged városa, azon belül is Alsóváros. Szegeden egykoron az Alsóvárosban éltek a parasztok, míg a Felsővárosban a mesteremberek.

Bálint Sándor nagyon vallásos ember volt. Szegeden a Piarista iskolába járt, majd a Trianon után a Szegedre kerülő Kolozsvári Egyetem első diákjai közé tartozott. Később ott tanított is, tanszékvezető tanár lett. Munkásságát rengeteg tanulmány és könyv fémjelzi, elsősorban néprajz, művelődéstörténet, irodalomtörténet, agrártörténet témakörében publikált. Főként kényszernyugdíjazása után írt sok könyvet.

A kötetei közül az akkori rendszer miatt nem minden jelenhetett meg méltó formában, melyet Bárth János mai napig nagyon sajnál. A jelenleg megtalálható könyvei napjainkban drága pénzért cserélnek gazdát az aukciókon. Bárth János azon szerencsések közé tartozik, akik saját dedikált példányai is vannak.