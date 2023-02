Sokan voltak kíváncsiak a köznyelven zeneiskolaként nevezett iskola koncertjére, ahol nemcsak a diákok, de a tanárok is jelentős szerepet vállaltak a siker érdekében. Aki csak úgy toppant be, az is észrevehette, hogy farsangi koncertről van szó, mert szinte minden résztvevő jelmezbe öltözött. A nagy számú közönség először a legkisebbeket láthatta, akik énekeltek. Voltak szóló bemutatkozások, de csoportosan is előadtak zeneszámokat a diákok és a tanárok egyaránt.

Bögös Dániel tagintézmény-vezető elmondta, hogy a farsangi koncert az iskola legnagyobb rendezvénye. Legutóbb 2021. február 21-én tudták megtartani, a koronavírus miatt az elmúlt két évben erre nem volt lehetőség. Egy ilyen program megmozgatja az egész intézményt, tanárokat, diákokat, szülőket és a helyi közösséget is. Ez a koncert más volt, mint egy átlagos hangverseny, mert a klasszikus zene helyett a humor dominált. A zeneiskolába 204 tanuló jár, ami az elmúlt évekhez képest a legmagasabb szám.