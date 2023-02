A Bodri Ferenc műveiből rendezett kiállítást Vasné dr. Tóth Kornélia, az Országos Széchenyi Könyvtár tudományos kutatója nyitotta meg. A kutató Bodri Ferenc grafikusművészetének egy különleges szeletét, az ex librist mutatta be részletekbe menően. E műveket a képzőművészetben a kisgrafika epigrammájaként határozhatjuk meg, hiszen sűrítve, kis felületen jelenítik meg a képbe foglalt üzeneteket.

Vasné dr. Tóth Kornélia elmondta: több kritikusa szerint Bodri fő műfajának a grafika tekinthető, e téren Pintér Lajos egyenesen Reich Károly és Würtz Ádám nagyságához mérte tehetségét. Az 1970-es évek közepétől főként irodalmi művekhez készített illusztrációiról ismertté váló művész életpályáját végigkísérte a József Attilával és költészetével való belső azonosulás. Az ezek nyomán született művek a legismertebb, legérettebb alkotásai. Emellett készített illusztrációkat Katona József Bánk bánjához, Csukás István és Nagy László verseihez és Bodri-illusztrációkkal jelent meg Beregszászi János Tűzből mentett versek című kötete is – fejtette ki Vasné dr. Tóth Kornélia.

– A József Attila-i attitűd, a versek nyomán inspirálódó én művészi kifejeződése és az illusztratív jelleg határozza meg ex libriseinek többségét is. Ezek az eredeti funkciójukban könyvjegyként használatos, sokszorosított grafikai eljárással készített lapok a könyvekbe beragasztva utalnak annak tulajdonosára. Manapság a műfaj jórészt már önállósult, e kisgrafikákat egyre kevésbé helyezik könyvbe, inkább a készíttető grafikai gyűjteményébe, albumba kerülnek. Az ex libris gyakran személyes névjegyként működik, a grafikus és a tulajdonos együttes jellemrajzaként. A Bodri Ferenc által készített ex libriseknél is megfigyelhető a művész önkifejezésén túl a névre utalás igénye, jórészt az ismeretségi körébe tartozó emberek, kecskeméti ismerősei, barátai, tisztelői részére alkotott könyvjegyeket – mondta a kutató, hozzátéve: több mint 40 ilyen műve maradt fenn, némely személy számára többféle ex libris is készült. Ezekből Kövesdi Mária – Bodri Ferenc gyámja és nagy tisztelője – jóvoltából 2021-ben eredeti és részben másolati példányok kerültek az Országos Széchényi Könyvtár Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtára több tízezres modern kori ex libris gyűjteményébe.