– Jól indult a 2023-as év. A Kultúra Napja alkalmából gyönyörű műsort adtak a Faluházban. A járvány után teljesen visszaállt a rend? – kérdeztük Trencsényi-Csiha Tímeát, a néptáncosok vezetőjét.

– Minket is nagyon megviseltek a bezárások, a Covid parkolópályára tette közösségünket is. Úgy érzem ebben az évben végre teljes erőbedobással lehetőségünk nyílik újra megismertetni, megszerettetni a kisgyermekes családokkal a néptáncot. A foglalkozásaim által a szülő is átérzi, kap abból, hogy a gyermeke néptáncra jár. Otthon táncolják, éneklik az itt tanultakat. Ha megfog egy gyereket a „varázs”, akkor nem csak ő maga szeretne minden nap néptáncórára jönni, hanem a kistestvérét is hozza szívesen, vagy az utcabeli barátokat ösztönzi erre. Szájhagyomány útján terjed a jó hírünk, és ez többet jelent és igazabb bármi másnál.

– Ennek ellenére, hogyan telt 2022 a Kincsecskék számára?

– Eseménydúsan. Még a tanév vége előtt a kecskeméti Versünnep záró gálaműsorában táncoltak. József Attila Tiszta szívvel című versét zenésítettem meg, melyre egy zenés-táncos koreográfiát állítottam össze, melyet Jakobicz Dorottya gitáron és énekkel, Szikszai Patrik hegedűn és énekkel kísért, és hangszerelt. Hatalmas sikerünk volt. Ezt láthatta most a Kultúra napi közönség is. A nyáron felléptünk a Csoóri Fesztiválon, voltak tánctáboraink. Nagy élményt jelentett július végén a horvátországi fellépésünk egy nemzetközi folklór fesztiválon. Ezt követően több nemzeti és községi ünnepen is felléptünk Ballószögben, illetve Helvécián. Amit még kiemelnék: decemberben, mint minden évben Szeretetdoboz akciót szerveztünk, amely most is az Erdélyi Kallós Zoltán Alapítvány Mezőségi Szórványkollégium (Válaszút, Bonchida) és a Nagysármási Szórványkollégium tanulóinak kezébe került. Ebben az évben a Teknősvár Magánóvoda kis óvodásai is szeretettel csatlakoztak a felhívásunkhoz. Nagyon boldog vagyok, hogy minden évben egyre több kisgyermeket tudunk megajándékozni. Az ajándékokat személyesen vittem ki.

– Hány éves kortól érdemes elkezdeni a néptáncot?

– Célszerű már 3-4 éves kortól csoportos néptánc foglalkozásokra vinni a kicsiket. Kiemelkedő tehetségek mindig vannak! Olykor már 3-4 évesen megmutatkozik a zenei, táncos tehetség. Minden gyermek fontos a közösségünkben, a kiemelkedő tehetség és a fejlesztendő is. Elengedhetetlen, hogy érezze a felé nyúló segítő kezet, és ő is értékes tagja akarjon lenni a közösségnek.

– Általában hány éves korig táncolnak a gyerekek? Fiatal felnőttként is folytatják?

– Általánosságban elmondható, hogy ahol erős a család támogatása a néptánc iránt, ott az iskolaváltó időkben, – általános iskolából kisgimibe, gimibe, de akár nehezebb élethelyzetekben is a tánc „átsegíti” a gyerekeket. Fontos, hogy a táncosok motiváltak, lelkesek legyenek, figyelnünk kell egymásra, hogy az energiákat hogyan tudjuk a legjobban kihasználni. Nekem erős szülői háttérbázisom van, együtt nyújtjuk a segítő kezet a gyermekeink felé, így elmondhatom, hogy a táncegyüttesben a fluktuáció alacsony, a nagyon elszántak, innen szeretnének nyugdíjba menni.

– Mindenkinek ajánlott?

– Szerintem a néptánc a legjobb dolog a világon, ebben vagyunk mi magyarok önazonosak! Igen, mindenkinek csak ajánlani tudom.

– Milyen terveik vannak 2023-ra?

– Ahogyan említettem tavaly József Attila Tiszta szívvel versét zenésítettük meg és készítettünk rá koreográfiát, ebben az évben Petőfi előtt tisztelegve, és kapcsolódva a Petőfi 200 emlékévhez, egy kevésbé ismert, bár számomra nagyon kedves versét zenésítettem meg, szintén a néptánc - népzene lelkületével, a hangszeres alkotóársaimmal szinte az utolsó fázisban vagyunk, de erről most többet nem árulhatok el. Emellett Húsvét Hétfőn lovaskocsikkal hagyományos népviseletes locsolkodást tervezünk a ballószögi táncos fiúkkal és apukáikkal, akik szintén nagyon lelkesek. A táncos lányok pedig izgatottan várják majd a legényeket. Az év soárn lesznek helyi fellépéseink, nyárra pedig külföldre több nemzetközi néptáncfesztiválra is megyünk.