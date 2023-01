Több éves hagyomány, hogy az újesztendő elején meghívják a környező települések és a helyi intézmények képviselőit a bácsalmási járás székhelyére. Az idei összejövetelen Szommer Károly, a bácsalmási járás vezetője köszöntötte a vendégeket.

Majd ezt követően Pethő Attila műsorvezető rövid tájékoztatást adott a Bajai Szimfonikus Zenekarról. Örömmel tolmácsolta, hogy szombaton kettő fellépésük is volt a bajai Bácska Kultúrpalotában. A bácsalmási programban Mozart, Bramhs és Strauss zenemű is elhangzott. Nagy sikert arattak azzal a számmal, amikor bemutatójuk során még egy írógépet is használtak zenei eszközként.

A több mint egy órán át tartó színvonalas előadást a zenekedvelő közönség vastapssal jutalmazta. A rendezvény végén pezsgős állófogadást adtak a szervezők a kulturális intézmény előterében. Németh Balázs, Bácsalmás polgármestere pedig sikeres esztendőt kívánt a jelenlevőknek.