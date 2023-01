A Móra Ferenc Közművelődési Egyesület harmincöt éve meghatározója a város kulturális életének, befogadja és folyamatosan közösséggé formálja mindazokat, akik tenni akarnak a város közművelődéséért. A civil szervezetnek 20 éven meghatározó személyisége volt Kapus Béláné, aki 2014-től napjainkig irányította az egyesület munkáját és vezette az irodalmi szekciót. A városi könyvtárban pénteken megtartott tisztújító közgyűlésen egészségügyi problémái miatt nem tudott részt venni. Távollétében nyilvánították az egyesület örökös tiszteletbeli elnökének.

Méltatásában dr. Luchmann Zsuzsanna a következőket írta Kapus Béláné Lenkéről: szolgálata nem a nyugdíjba vonulását követő belépésével kezdődött; addigi pályája jól érzékelhetően megelőlegezte egyesületi tevékenységét. Lenke négy évtizeden át végzett magyar-ének szakos tanári munkájával, a Móra Ferenc Általános Iskola igazgatójaként és magánemberként egyaránt az egyesület törekvéseinek lelkiismeretes, fáradhatatlan és agilis szolgálója volt: minden tevékenységét áthatotta városa hagyományainak megbecsülése – mindenekelőtt Móra Ferenc örökségének tisztelete – azzal a határozott céllal, hogy nemzedékek gondolkodásmódjában ültesse el a helyi értékek megbecsülésének igényét.

Nem véletlen, hogy az egyesületbe történő belépése után szakmai tudásával hamarosan a közösség meghatározó tagja és az irodalmi szekció vezetője lett, s az sem, hogy fáradhatatlan munkabírásának köszönhetően innentől egymást érték a különböző alkalmakra, évfordulókra, összeállított vagy csak a felejtés ellenében az utókor emlékezetének ébren tartására készült kiadványok. Az ő irányításával végzett kutatások eredményeként ismerkedhetett a helyi és tágabb olvasóközönség a Móra-testvérek, a Móra-utódok, Falu Tamás, Pásztor Ferenc, Babay József, a Félegyházához kötődő Petőfi-kutatók vagy Fekete János munkásságának egy-egy szeletével, illetőleg a város díszpolgárainak életművével.

Mint ahogy pedagógusi pályáján fontosnak tartotta a hagyományok tiszteletének tanítványaiba oltását, úgy elnökként is megkerülhetetlen dolog volt számára a helyi társadalom megszólítása, minél több polgárának bevonása a kulturális életbe, az élő kultuszok ápolásába.

Kállainé Vereb Mária új elnök mondott köszöntőt

Fotós: Vajda Piroska

Szívügyének tekinti a múlt tiszteletét másféle szempontból is: az anyagi források megteremtése mellett folyamatosan sokat tesz elhunyt jeleseink sírjainak felkutatásáért, felújításáért és rendben tartásáért. Az ő nevéhez fűződik Félegyháza díszpolgárainak, Petőfi-kutatóinak, valamint Móra Ferenc itt nyugalomba helyezett tanárai sírhelyeinek gondozása – hangzott el a tisztújító közgyűlésen, ahol zárásaként az újonnan megválasztott elnök, Kállainé Vereb Mária mondott köszöntőt.

Hangsúlyozta, szeretné a jövőben tovább vinni mindazokat a kezdeményezéseket, amelyek alapjait elődje vetette meg, így például a Himnusz-mondó versenyeket, a Móra-felolvasókat, a költészet napi szavalásokat, rajzpályázatokat az ifjúság számára, valamint a kirándulásokat is.

Ugyanakkor azt is elmondta, hogy a változásokhoz igazodva meg kell újulnia az egyesületnek és a kapcsolataikat is tovább kell bővíteni. Kállainé nagyon fontosnak tartja, hogy a városi önkormányzattal továbbra is jó kapcsolatot ápoljanak, hogy legyenek közös programjaik, hiszen az a cél, hogy a város kulturális élete minél sokrétűbb legyen.