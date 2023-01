Kurenkov Lili a kecskeméti Katedra Általános Iskola, Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakgimnázium 11. osztályos művészeti tagozatos diákja. Eredményesen szerepelt az Együtt az Autistákért Alapítvány által meghirdetett AUTTALENT 2021 - Együtt a Tehetségekért! elnevezésű pályázaton, melynek jutalma a Mesharray Digital Media School ConceptArt című digitális festés, karakter és lénytervezés tanfolyama volt.

A 17 éves diáklányt a több hónapos képzésre korengedménnyel vették fel a felnőttek közé, de kiválóan megállta a helyét.

A képzésen Metzger Dávid oktatta, aki a következőket írta róla: „Lili óráról-órára konzekvensen dolgozott, az elhangzottak figyelembevételével, szorgalmasan készítette a kreatív feladatokat, amelyekben a fejlődés tettenérhető, mind a tónusok, színek komponálása, a használt karakterek pózolása, arányai, a design-alapelvek terén, mind az érdeklődési körén kívül eső témákban. Új technikákat is ügyesen sajátított el, ennek eredménye a látványos fejlődés az átfogó vizuális történetmesélés terén.”

A képzésről és terveiről Lili mesélt

– A képzőművészet minden ága érdekel, de igazán a karaktertervezés áll a legközelebb hozzám. Videójátékokhoz szeretek tervezni lényeket, karaktereket. Ezek által tudom leginkább kifejezni az érzéseimet, gondolataimat. Elsősorban digitális technikával dolgozom, így mindent megtudok rajtuk keresztül jeleníteni, ami velem történik, amit fontosnak tartok. Ha kézzel dolgozom, akkor szeretem a fekete-fehér kombinációt, ha géppel akkor viszont jöhetnek a színek.

A pályázaton édesanyámnak köszönhetem, hogy indultam. Ő ösztönzött arra, hogy pályázzak.

Az elnyert képzést nagyon élveztem, sokat tanultam – összegezte a diáklány, majd még egy érdekességet elárult a munkái kapcsán.

– Számomra a mostani animációs sorozatokban, videójátékokban nagyon lebutítotják a karaktereket. Régebben sokkal kifinomultabbak voltak, én is erre törekszem. Én egy-egy karakteremen akár több hónapig is dolgozom. A jövőben szeretnék művészi vonalan maradni, de két lábon állnék. Egyrészt angol-rajztanári diplomában gondolkodom, ugyanakkor szeretném, ha az életem része maradna a karakterrajzolás is.