A Nagy Emma Quintet a fiatal magyar jazz egyik legnagyobb reménysége. A Bartók Konzervatórium egykori növendékei, Fenyvesi Márton producerrel készítették a Synced című albumot, mely elnyerte a az év albuma díjat. A jazz-rock hangzású lemez, az eddigi legpopulárisabb zenéje a jazz csapatnak, nemzetközi terjesztésben a svájci Unit Recordsnál jelent meg.

Nagy Emma szerint viszonylag elfogult közönségük van, akik nagyon rajonganak az új lemezért.

Kifejtette, hogy a koncertekre mindig újabb és újabb arcok is jönnek, a fiatalabb korosztály is képviselteti magát, fontosnak érzi, hogy meg tudják szólítani a huszonéveseket is.

– Meglepett, hogy ennyi kategóriában megszavaztak minket és nagyon örülök, hogy elismernek, támogatnak bennünket. A harmadik lemez különbözik az előző kettőtől, egy dúsabb hangzású lemez. Az évek során változnak a szerzeményeim, ezekre a számokra is jellemzőek azok az új megoldások amik az egész lemezre vonatkoznak. Leginkább az új producernek Fenyvesi Mártonnak köszönhető az újdonság, ő a próbafolyamatokon is részt vett – fogalmazott Nagy Emma.

A producer közel egy évig dolgozott az együttessel, ő irányította a felvételeket. Rengeteg ötlete volt, sokat kísérleteztek. Az albumon található kilenc szám a tagok szerzeményei, ugyanúgy mint az előző két albumon. Fekete Kovács Kornél is közreműködik a lemezen. Az énekesnő szerint egységes az album, három szerzeménye került rá. Tulajdonképpen ő egy számot énekelt fel a Pannónia stúdióban, a többit a Fenyvesi Márton stúdiójában vették fel, ötleteltek énekszólamokon is. Az egyik dalhoz videóklip is készült.

Az együttes az elmúlt évben két alkalommal Barcelonában koncertezett telt ház előtt egy neves jazz klubban. A fellépés érdekessége volt, hogy az első koncertet követően félórás szünet után, cserélődött a közönség és újra zenélhetett a fiatal csapat.

– Én nagyon szeretek utazni, nagyon jól éreztem magam. Idén is van kilátásban spanyol turné, de a szervezés még ezután kezdődik – mondta Nagy Emma.

Készül a negyedik lemez

Az idei tervekről megtudtuk, hogy februárban megjelenik a Nagy Emma Quintet negyedik lemeze. Ami várhatóan egy kisebb lemez lesz, hangzásában a második lemezre hasonlít majd. Csendesebb, minimál dalokkal rukkolnak elő. A lemez előtörténetéhez tartozik, hogy tavalyi a Krakkói Junior versenyen első helyezést ért el a Nagy Emma Quintet, aminek köszönhetően a szervezők felajánlottak egy lemezszerződést egy olasz stúdióban. Így a negyedik lemezt ott rögzítették. A csapat azonban úgy döntött, hogy itthon újra felveszi az anyagot, ez várható tél végén.

Az idei első koncert január 11-én a Budapest Jazz Clubban volt, a következő február 18-án a Trafóban lesz. Áprilisban a Nagy Emma Quintett zenekar öt éves születésnapja apropóján a Zeneakadémián lépnek fel.

Nagy Emma Quintet tagjai: Nagy Emma (ének), Klausz Ádám (dob), Oláh Krisztián (zongora), Cseh Péter (gitár), Dénes Ábel (nagybőgő).