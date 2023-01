A felhívás témája Petőfi Sándor élete, valamint a család, a barátság, a hazaszeretet gondolata a költő műveiben. A verseny a gyermekeket és a nyugdíjasokat is megszólítja, ami kifejezi a szövetség azon törekvését is kifejezi, hogy hidat képezzenek a fiatal és a nyugdíjas generáció között. Négyfős csapatok vehetnek részt a vetélkedőben, három kategóriában: diák (12-17 éves), nyugdíjas (60 év feletti) és kétgenerációs (2 diák + 2 nyugdíjas A és B korosztályból) korcsoportban.

A februártól áprilisig tartó, három fordulós műveltségi vetélkedő ünnepélyes megnyitóját csütörtökön tartották a Petőfi Sándor Katolikus Általános Iskola és Óvodában, amihez egyben a magyar kultúra napja is alkalmat nyújtott. Elsőként Rideg László, a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés elnöke köszöntötte a jelenlévőket. – Biztos vagyok benne, hogy Petőfi mindenki szívéhez közel áll és nem csak a vármegyének, hanem talán az egész ország legnagyobb költője. Az emlékév kapcsán egész vármegyénken, minden településen megmozdultak az emberek. Annak idején az volt a célunk, hogy minden napra jusson valami Petőfivel kapcsolatos esemény, most ott tartunk, hogy naponta három-négy is van – mondta Rideg László, kiemelve, hogy a nyugdíjasok és a gyermekek összefogásával újabb fontos kezdeményezés született.

Dr. Szabó Ildikó intézményvezetője köszöntőjében kihangsúlyozta, hogy 1823 különleges év a magyar kultúra és történelem időszalagján: ebben az évben, ugyanazon hónapban született Petőfi Sándor és írta meg Kölcsey Ferenc a Himnuszt, mely imádság népünk sorsáért.

Az igazgató kiemelte, hogy Petőfi az a biztos pont az irodalmi kánonban, akihez mindenki tud csatlakozni. - Régóta vita a szakmában, hogy lehet-e még 19. századi irodalmat olvasni, a század nyelvén üzenni a mai gyerekeknek. Mi hisszük, hogy igen, és ezért hívtuk a nyugdíjas szövetséggel közösen a családokat erre a versenyre - mondta Szabó Ildikó.

Kormányosné Makai Eszter, a nyugdíjas szövetség elnöke üdvözlő szavaiban először Petőfit méltatta. Elmondta, hogy ő hazánk világszerte legismertebb poétája. A 200. évfordulóról szólva elmondta, hogy kiváló alkalmat nyújt a mindenkinek, köztük a fiataloknak, hogy a Petőfi költészetének kincseire irányítsa a figyelmet. És a vetélkedőn keresztül betekintést nyerhetnek az idősebbek, hogy a fiatalok hogyan gondolkodnak Petőfiről.