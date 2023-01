Szombat délutáni érkezésünkkor a profi zenekarokat is megszégyenítő felszerelését szerelte össze az együttes. Kerekes László Zoltán irányításával kerültek helyükre a mikrofonok, hangfalak, erősítők, gitárok, minden, ami egy sikeres fellépéshez szükséges.

A munkából mindenki egyformán kivette a részét, még az együttes két középiskolás hölgy tagja is. A testvérpár, Cseh Fanni és Cseh Petra olyan magabiztossággal nyúltak a kígyózó kábelrengeteghez mintha mindig ezt csinálták volna. Pedig csak alig több mint egy éve kezdtek el gitározni, de már túlnőtek tanítójukon – mondta büszkén Kerekes László Zoltán, akinek kezdeményezésére alakult meg a helyi gitár klub 2020-ban.

Ott ismerte meg a lányokat és kezdte el tanítani őket, több helyi fiatallal együtt gitározni. Végül csak a legkitartóbbak maradtak a klubban.

Hozzájuk csatlakozott később a Bács-Kiskun vármegyei önkormányzat két munkatársa, Horváth Gyula és Gyenes Gábor. Így öten alapították meg az Edge Kings nevű zenekart. A szombatonkénti örömzenélésen túl szerettek volna valami maradandót alkotni, így jött az ötlet, hogy Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára meghirdetett emlékév tiszteletére Petőfi verseket zenésítenek meg. Pontosabban rockzenei aláfestést írnak egy-egy vershez.

A zenekari tagok otthonosan mozognak a kábelek összeszerelésében is

Fotós: Vajda Piroska

A költeményeket a lányok felváltva szavalják, míg a többiek a közösen írt dallamokat játsszák. Eddig tizenhat vershez írtak zenét, a komponálás is közös munka volt – mesélték a próba közben. Azt is elmondták, hogy műsorukat a versekhez illő népdalokkal is színesítik, melyeket a szanki polgármesterasszony, Varga Ferencné énekel. (Ő nem tudott részt venni a szombati próbán, így felvételünkön sincs rajta.)

Az együttes tagjaitól azt is megtudtuk, hogy hamarosan lemezre veszik a műsort, mert számos felkérést kaptak már, de a fellépés előtt szeretnének ízelőt is adni a repertoárjukból. Hogy pontosan mikor és hol láthatja az együttes Petőfi-emlékműsorát a nagyközönség azt még nem tudták megmondani, de szombatonként a gitárklub ajtaja minden érdeklődő előtt nyitva áll, az Edge Kings mindenkit szeretettel vár.

Fotós: Vajda Piroska

