A bajai Armstrong Club 28. születésnapján Egri Péter és a Mystery Gang zenekar koncertezett szombat este. A Mystery Gang Rockabilly Trio 25 évvel ezelőtt a bajai kis klubban lépett fel, ez volt az első vidéki hely ahol játszott a csapat. Az énekes több alkalommal is elismerését fejezte ki a házigazdának Jagicza Lászlónak, az elmúlt évekért, a fellépése lehetőségéért. Ma már csak két kisebb klubban lép fel a banda, ezek közül a bajai Armstrong Club az egyik.

A rendezvényre szép számmal érkeztek rajongók Bajáról és a környékről, de a fővárosból és Szegedről is jöttek. Jagicza László hírportálunknak elmondta, hogy a bulizók között volt egy fiatal fogyatékos lány is, aki édesapjával Budapestről utazott a koncertre, mert nagyon kedveli a bandát. A buli legmeghatóbb pillanata volt amikor a kislánynak játszott a nagybőgős, neki énekelt Egri Péter is.

A koncert tisztelgés volt a magyar kultúra napja előtt is. A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap Hangfoglaló Programja támogatta.

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.