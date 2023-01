A művelődési ház adott otthont az eseménynek, ahol közel 80 ember hallgatta meg a költemények kedvelőinek felolvasásait. A magyar kultúra napjához kapcsolódott az esemény. Ezt a versfelolvasó estet, még dr. Bozóky Imréné Mónika, a polgármester felesége álmodta meg évekkel ezelőtt. Az ötlet kiválónak bizonyult, mivel az érdeklődők száma mindig 80-90 volt korábban is.

– Nagyon örülünk annak, hogy sok fiatal is részt vesz minden rendezvényünkön. Nem csak elmondják a verseket, de végig is ülik a rendezvényt. Ez a pedagógusainknak is köszönhető – mondta dr. Bozóky Imréné. Hogy kik olvastak fel? A 90-éves Esztike nénitől kezdve a 10 éves általános iskolásig bezárólag minden generációból volt versmondót. A legfiatalabb gyerek Juhász Miksa, alsó tagozatos kisfiú volt, aki nagymamájával, Juhászné Icukával jött el a rendezvényre.

Dr. Bozóky Imréné ötletgazda köszöntötte a résztvevőket

Fotós: Makai Marianna

Több mint két tucat verset hallgattak végig. A termet gyönyörűen berendezték a szervezők, évek óta kialakítanak egy klasszikus kandallót, amely előtt felolvasták most is a kedvenceiket a résztvevők. Az eseményen kávét, süteményt, forró teát is fogyaszthattak a résztvevők akárcsak egy kávéházban. Dr. Bozóky Imréné Mónika közösségi ember, nem csak ennek a rendezvénynek a kiötlője, hanem az adventi gyertyagyújtási ünnepségek megszervezésében is fontos szerepet játszik, tagja az Izsáki Városi Vegyeskar tagja 25 éve.