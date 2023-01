Tavaly decemberben jelent meg a 10 mesét és illusztrációt tartalmazó mesegyűjtemény, melynek kiadásához pályázati forrást szerzett a kulturális központ, a Nemzeti kulturális Alap támogatta a megjelenést. A szerkesztői munkát Oláh Róbert és Oláhné Gulácsi Éva végezte el.

A könyvbemutatón Juhász Nándor intézményvezető köszöntötte az érdeklődőket, aki a kötet ismertetését követően először a rajzolás fontosságáról beszélt. – Miért is fontos a mese és a gyermekrajz? A rajz önmagában is mesél, átszínezi és többé teszi a legérdekesebb meséket is.

A rajzoló gyermek csodálatos utat jár be a tapasztalás és a fejlődés ösvényén. A rajz a gyermek egyik kifejezésmódja, melyben keretek és határok nélkül szabadon mozoghatnak, melyek a könyv illusztrációiban is látszanak

– mondta Juhász Nándor, majd arról szólt, hogy miért tartották fontosnak a kötet kiadását.

– Az alapgondolat a meseolvasás fontossága köré épül, mely a későbbi olvasási kultúra kialakulásának fontos állomása. A meseolvasás a szülő és gyermek közös minőségi idejét garantálja, egyben a kötődést is nagyban elősegíti. A mese tanítja a gyermekeket, fejleszti a szókincset és a beszédkészséget, támogatja a logikai készség fejlődését. Ezért tartottuk fontosnak a mesegyűjtemény kiadását – indokolta az igazgató, hogy kulturális központként miért döntöttek a mesekönyv kiadása mellett, amit azután az ország számos könyvtárába is eljuttattak