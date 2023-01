A 200. évforduló hálára is kötelez

„Most, a 200. évforduló hálára is kötelez, mert voltak időszakok, amikor egyszerűen el akarták törölni a Himnusz éneklését. Isteni csoda, hogy megmaradt még az ateista, materialista időkben is. Most ugyancsak fontos, hogy a Himnuszt imádságként énekeljük, mert olyan időket élünk, amikor a nemzetet, a hazát a felejtés kultúrájával ki akarják törölni az emlékezetünkből. Nekünk a költő és a zeneszerző szándékát a mában is és a jövőben is tovább kell vinnünk.

Kölcsey kiemelkedett kortársai közül, úgyannyira, hogy amikor halálhírét vette Wesselényi Miklós, így kiáltott föl: „Nem közénk való volt”. Eltelt 200 év a Himnusz megírásától, s ünneplésünk akkor lenne teljessé, ha mindaz az „éthosz”, amely Kölcsey szívét átjárta, a miénkre is hatna. Így emelkedne föl a magyar nép a hazaszeretetben nagy Fiához.” – zárta gondolatait a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye érseke.