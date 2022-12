A kiskőrösi társulat most A helység kalapácsa elbeszélő költeményt adták elő, amelyet Petőfi Sándor 1844 októberében írt. A jól ismert komikus eposzt a társulat már előadta 10 éve. Idén átírva, a helyi Szivárvány Néptánc Együttes táncosai is felléptek, amelyhez a Kóbor Zengő Együttes szolgáltatta a zenét. Délután kettőkor és este hatkor is bemutatkozott a társulat a felelevenített darabbal. A délutáni előadáson egyetlen szék sem maradt üresen a nézőtéren. A Supka Éva főrendező vezette társulat nem szokványosan kezdte az előadást. Mint turisták vonultak be a színpadra. A Petőfi Sándort megszemélyesítő Bánföldi Szilárd, a budapesti Újszínház művésze üdvözölte őket, mint egykori kiskőrösi polgár a 200 évvel későbbi társait. Felkérésére döntött úgy a társulat, hogy a komikus eposzt adja elő. Ezt követően kezdődött a színdarab, amely jeleneteit a közönség tapssal jutalmazta. A zenés táncos részek fokozták a hangulatot.