Vidám koncerttel készül meglepni a bajaikat Sári Évi és Egyházi Géza. A párost a Pesti Magyar Színház, a Karinthy Színház és a Madách Színház színpadán láthatjuk főképp musicalekben: a Vámpírok bálja, a Chess-Sakk, Mamma Mia, Macskák, Poligamy, Nyitott ablak, Gőzben és a Shrek című darabban mutatták meg tehetségüket.

A zenés színházi műfaj két kiemelkedő művésze 2021-ben Baján a We Will Rock You című musicalben lépett fel. Produkciójukkal nagy sikert arattak.