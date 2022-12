Dr. Székely Gábor könyvét pénteken mutatták be a kecskeméti Katona József Könyvtárban. Az egykori kecskeméti diák a Reformátusok Kecskeméten a 16-18. században című kötete nemcsak a reformátusokról szól, kitekintést ad Kecskemét város teljes korabeli társadalmára és távolabbi területekkel való kapcsolatokra is. A könyvbemutatón először Bujdosóné dr. Dani Erzsébet könyvtárigazgató köszöntötte a megjelenteket, és örömét fejezte ki, hogy ilyen helytörténeti szempontból is fontos kötet bemutatójának adhatnak helyet. Majd megjegyezte, ez a könyv kiváló példa arra, hogy lehet egy phd dolgozatból monográfiát készíteni. Ezt követően a kötetet a Bölcsészettudományi Kutatóközpont munkatársai méltatták. Az intézmény adta ki a könyvet a Magyar Történelmi Emlékek sorozata keretében.

Dr. Fodor Pál címzetes főigazgató szólt a Bölcsészettudományi Kutatóközpont könyvkiadásairól, majd méltatta a szerzőt, dr. Székely Gábort.

Kiemelte: a könyv nagyon jó és világos stílusban lett megírva, olvasmányos, mégis rengeteg fontos adatot közöl. Sokkal több mint egy helytörténeti munka, országos és nemzetközi kontextusba helyezi a reformációt.

Dr. Ács Pál tudományos tanácsadó szintén méltatta a szerzőt, mint mondta, már a disszertációját is nagyon kedvelte. Az írás sokrétűsége fogta meg.

Dr. Molnár Antal főigazgató-helyettes volt Székely Gábor témavezetője a disszertációjánál, már akkor felfigyelt a témaválasztásra, hiszen ebben a témakörben nagyon kevés forrás áll rendelkezésre. Méltatásában megjegyezte, a szerző hatalmas tudással bír, jól ismeri a kort történelmi szempontból is. A kötet bizonyítja, Székely Gábor generációk munkáját végezte el, rengeteg kutatómunka eredményeképp ölelte fel 250 év történéseit. Gazdag adatbázison alapul, rengeteget kutatott levéltárakban, hogy hiteles forrásanyaggal támassza alá az eseményeket.