Ica néni 46 perce

Megjelent az elismert kalocsai népművész életművét bemutató kötet

A Kalocsa virágoskertje – Ica néni legszebb rózsái című könyvet vasárnap mutatták be a nagyközönségnek, a Kalocsai Innovációs és Kulturális Központ kamaratermében. A 2020 áprilisában elhunyt népművész a kalocsai motívumvilág pingálását, illetve kézi és gépi hímzését művelte olyan magas fokon, hogy munkái nemzetközi porondra is eljutott alkalmi ruhákon, Hrivák Tünde By Me Spicy kollekciójának darabjain is feltűntek.

Gábor János Gábor János

A néhai Bolvári Andrásné életművét feldolgozó képeskönyvet a Kulturális Központban mutatták be Forrás: Simon Zoltán Facebook-oldala

Simon Zoltán alpolgármester a könyvbemutatón mondott köszöntőjében kihangsúlyozta: Ica néni munkássága ma is élő, Kalocsán köztiszteletnek örvendő kulturális kincs. Megtiszteltetésnek nevezte, hogy felszólalhat az eseményen, mivel Bolvári Andrásnét – kettejük családjának máig tartó jó viszonya miatt – a 70-es évek óta ismerte, és mindig kedves, segítőkész embernek tartotta, arról nem is beszélve, hogy milyen nagyra tartotta a határokon túl is elismert művészetét. A kalocsai motívumvilág hímzését és pingálását nagyanyjától elleső Ica néni dekorációit komoly példányszámban értékesítették Európaszerte, vagy éppen az USA-ban és Japánban. A népművészeti hagyományok ápolására 1995-ben hozott létre családi vállalkozást, munkáiért 1996–ban elsőként kapta meg a Kalocsa Népművészetéért Alapítvány Pécsiné Ács Sarolta-díját, majd 2019-ben a legmagasabb hazai elismerést, a Népművészet Mestere címet. Utolsó munkái a 2022-es, budapesti Mesterségek Ünnepén szerepeltek, modern alkalmi ruhákon, a Káprázatos Kalocsa című divatbemutatón. Az első sorban középen: Simon Zoltán kalocsai alpolgármester (balra) és a könyvét dedikáló szerző, Tamás László A kötetet nem a jelenlévő szerző, hanem Cselik Mária Népművészet Mestere címmel kitüntetett néptáncos mutatta be. A művész az igényes megjelenést, a fotókkal gazdagon dúsított tartalmat, valamint azt dicsérte, hogy Tamás Lászlónak sikerült elérnie a kalocsai népművészet egyik legjelesebb ismerőjénél, Dr. Bárth János néprajzkutató-címzetes egyetemi docensnél, hogy magas színvonalú tanulmánnyal gazdagítsa a könyvet. A Kalocsa virágoskertje – Ica néni legszebb rózsái sok nagy felbontású fotón mutatja be a népművész munkáit, egyben élete egyik utolsó fejezetét, amikor a modern ruhagyártásba is belekóstolt: Hrivnák Tünde divattervező a bemutatón megosztotta: Ica néni amellett, hogy alkotótársa, élete egyik legfontosabb barátja volt. Gondolatai, művészete még sokáig velünk él, a tőle tanuló népművészek által.

