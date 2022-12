Masáné Szekeres Ildikó sok éve gyűjti már az angyalokat

Fotós: Tapodi Kálmán

– Több mint húsz évvel ezelőtt kaptam ajándékba az első angyalt, ami nagyon kedves lett a számomra, ezért úgy döntöttem, hogy gyűjteni kezdem őket. A sok év alatt a családom, a barátaim, a kollégáim szebbnél-szebb darabokkal örvendeztettek meg különböző alkalmakra. Természetesen én magam is nyitott szemmel jártam a kirándulások alkalmával és karácsony környékén, hogy folyamatosan bővíthessem az általam oly nagy becsben tartott kollekciót – mesélte Masáné Szekeres Ildikó, aki nagyon büszke a folyamatosan gyarapodó gyűjteményére. Mint a gyűjtő elmondta: mindegyik angyalhoz fűződik valamilyen emléke. Látható például az az angyalpár, amelyik az esküvőjük helyszínein is velük, de a törökországi nászútjukról is egy angyallal tértek haza. Az egyik legkedvesebb számára az a fuvolázó angyal, amit a negyvenedik születésnapjára kapott. – Nem csak Magyarországról, hanem más országokból származó szépségek is gazdagítják a gyűjteményemet, így például Ausztriából, Németországból, Svájcból, Szlovákiából, a Kanári-szigetekről, Angliából, Oroszországból, Amerikából és Erdélyből kapott angyalaim is vannak – sorolta gyűjtő, aki egy kedves történetet is megosztott a mostani kiállításról, aminek megrendezésére egy kolléganője bírta rá.

– A legnagyobb öröm volt számomra, amikor egy ötödikes kislány fölfedezte azt az angyalkát, amit elsős korában hozott nekem és nagyon boldog volt, hogy így vigyáztam rá és megőriztem az ő ajándékát – mondta el Masáné Szekeres Ildikó, aki tárlathoz írt ajánlójában írta: „Kértem az angyalokat, hogy aki eljön és megcsodálja őket, teljesítsék minden kívánságát.”

Az angyaltárlatot tárlatot munkaidőben, 7:30 - 16:30 óra között lehet megtekinteni december 14-ig.