Elismerték Molnár Ferenc klarinétos, a Kiskunhalasi Városi Fúvószenekar Egyesület elnöke munkáját is, aki már több mint egy évtizede végzi kitartó és elkötelezett feladatát, azon kívül, hogy a Halas Concert Band oszlopos tagja is. Elismerést kapott Dr. Kovács Tamás, belgyógyász szakorvos, trombitaművész is, aki rendezvényszervezőként is segíti az együttes működését.

Korábban a Covid, most pedig az energiaválság jelentett komoly kihívást a zenekar számára, hogy fűtött koncerthelyiséget találjanak az adventi rendezvényre, ebben volt komoly segítségre Laskovicsné Terzics Edit, a Kertvárosi Általános Iskola igazgatója, aki szívügyének tekintette a koncert megvalósulását és kollégáival sokat tett érte. Munkáját külön elismerték.