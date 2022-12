Teltház volt a Kossuth Lajos Szakképző Iskola tornatermében, ahol először a Kiskunfélegyházi Ifjúsági Fúvószenekar lépett a színpadra, akik három művet adtak elő Kis-Fekete Vilmos karnagy irányításával. Ezt követően a jubiláló a 35 éves Kiskunfélegyházi Koncert Fúvószenekar műsorát hallgathatták meg a jelenlévők, melynek első számát Tóth László karnagy vezényelte. A második szám több szempontból is különleges volt, mert a zeneszámot a város díszpolgára, Balázs Árpád írta, aki sajnos nem tudott ott lenni a koncerten. Különleges volt azért is mert kifejezetten a Kiskunfélegyházi Koncert Fúvószenekar számára írta és mert a szólót tárogatóra, egy népi fúvós hangszerre írta, de különleges még azért is, mert kifejezetten az este kedvéért, az alapító karnagy kérésére, átdolgozta a művet, nem egy, hanem két tárogató szólóra. A különleges mű Balázs Árpád: Kuruc képek című műve volt. Szólót játszott Tóth Mónika és Tóth Ákos. A művet az együttes alapító karnagya, Jankovszki Ferenc vezényelte.

A zenekar tagjai közül nem mindenki játszotta végig a teljes műsort. A régi tagok maguk döntötték el, hogy melyik darabban vesznek részt. A Kiskunfélegyházi Zenebarátok Kórusa, melynek művészeti vezetője Vili Balázs, is elfogadta a meghívást és az első, valamint a második részben is ők fejezték be a műsort, természetesen a jubiláló zenekar közreműködésével. A nagy érdeklődésre való tekintettel a koncertet vasárnap is megismétlik.