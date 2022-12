Mint arról korábban beszámoltunk, Petőfi Sándor A helység kalapácsa című zenés-táncos színdarabot mutatja be december 30-án. A kiskőrösi társulat 14 és 18 órakor lép színre. A Petőfi Szilveszter programjainak sorába illeszkedik a bemutató. Supka Éva főrendező azt nyilatkozta, nem akarja, hogy bárki is lemaradjon az előadásról, ezért januárban is felléphet a csoportjuk.