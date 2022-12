Vészits Andrea a könyvbemutatón elmondta, új regényében az Időfutárból már jól ismert egyik szereplő, Tekla történetét követi tovább. A középiskolás lány Szegeden él a Boldogasszony sugárút 13. szám alatt és egy időkapun keresztül visszacsöppen Móra Ferenc életébe. A történet során Tekla és Móra Ferenc egy időutazáson vesznek részt. Először visszamennek 1728-ba, a boszorkányégetések korába, majd 1973-ban Szegeden vannak kalandjaik – részletezte az írónő.

Hozzátette, Tekla egy ízig-vérig 21. századi, a természettudományok iránt érdeklődő kamaszlány. A regény arról szól, hogyan szereti meg Móra Ferencet és hogyan csiszolódnak össze a hosszú utazás során.

– Közös történetük által sokkal jobban megmutatható a dédnagypapám személyisége. Az volt a célom, hogy megszerettessem Mórát az olvasókkal, főként a fiatalokkal. Móra Ferencről leegyszerűsített, idealizált kép él a köztudatban, én pedig megpróbáltam őt olyannak bemutatni, amilyen valójában volt – egy hibáktól és gyarlóságoktól sem mentes, nagyon színes személyiség. Lobogó szenvedély belül, kínos fegyelem kívül. Csupa irónia. Lelkes természetvédő és szerelmes férfi. Aki imád mesélni és élni – mondta el a könyvbemutatón Vészits Andrea. A találkozón az is elhangzott, hogy az írónő tavasszal tervez egy Boszorkánysziget-sétát is, melynek során az érdeklődőkkel közösen járnák be a könyvben bemutatott szegedi helyszíneket. A kötet nem titkolt célja ugyanis Szeged ikonikus helyinek szélesebb körben való megismertetése is.