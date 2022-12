Nagy Zsuzsa, a Dance for Art vezetője elmondta: a táncstúdió minden évben több önálló 90 perces tánc-show-val kápráztatja el a közönséget. Idei, „Hollywood – Azok a felejthetetlen csillagok” című előadásukban a tánccsoport a Hollywood-i álomgyár felejthetetlen karaktereit jelenítette meg a színpadon, látványos kosztümökkel és egyedülálló díszlettel. A tánciskola minden növendéke bemutathatta tudását a színpadon, a műsor fő vonala ezúttal is a show-tánc volt, mely leginkább tükrözi a Dance for Art sokszínűségét.

A filmek forgatagában a nézők találkozhattak a némafilmek sztárjával Chaplin-nel, a lehetetlen akadályokat leküzdő James Bonddal, a Karib-tenger leghíresebb kalózával, Jack Sparrow-val és a gyönyörű Marylin Monroe-val is. A csodálatos pókember „tissue-hálóján” ereszkedett be a nézők közé, de a műsorban felcsendültek a Grease örökzöld dallamai és a legismertebb Abba slágerek is.

Fotós: Dance for Art

A Dance for Art táncosai rengeteg élménnyel gazdagodnak a fellépéseken. A koreográfiák és a tánclépések tanulása mellett a gyerekek a tánciskolában barátokra is találnak, a közös munka összehozza és igazi csapattá kovácsolja az ide járókat, gyerekeket, szülőket egyaránt. A lelkes csapat már el is kezdett dolgozni a következő, egész estés show-műsorán, melynek bemutatóját 2023. júniusára tervezik.