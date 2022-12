Néhány napja vette kezdetét a hanuka, a fény ünnepe, a zsidók 5783. zsinagógai évében a bátorságot, a hitet és a hagyománytiszteletet ünneplik ebben az időszakban. A hittankkönyv bemutatójának kezdetén a nyolc plusz egy ágú gyertyatartó, a hanukia három gyertyáját Róna Tamás főrabbi, az adventi koszorú négy gyertyáját pedig Seffer Attila halasi plébános gyújtotta meg.

– A történelem- és a hittankönyvek egyrészt tanítanak, másrészt sok tekintetben nevelnek. A múlt mellett arra is tanítanak, hogy a jövőbe a hit, a közösség és a hagyományok megőrzésén át vezet az út – mondta Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Hozzátette: a jelenlegi értékválságban lévő világban azok a nemzetek, népek és egyházi közösségek maradnak csak fenn, akik amellett, hogy meg merik őrizni, tovább is merik adni hagyományaikat. Azok azonban, akik beolvadnak, akik a hitet, a tanítást és a parancsokat feladják, azok előbb vagy utóbb el fognak tűnni.

Soltész Miklós hangsúlyozta: hisz abban, hogy a magyarországi egyházi közösségek, legyenek azok a keresztény vagy a zsidó közösségekhez tartozó felekezetek, ha továbbra is kitartanak a hagyománytisztelet és az istenhit mellett, akkor az biztosan a megmaradásukat szolgálja. Ebben is segíthet a mostani hittankönyv, a sorozat hatodik osztályos diákoknak készült Légy erős és bátor! című része – tette hozzá.

Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára az eseményen rámutatott: a hittankönyv címe is utal arra, hogy a világban most valóban mindenkinek erősnek és bátornak kell lennie, hiszen úgy a zsidó, mint a keresztény közösségeket komoly kihívások, fenyegetések érték az elmúlt években Európában és Európán kívül is.

A helyettes államtitkár szerint össze kell tartani, s ebben az azonos gyökérből fakadó hit segítheti a közösségeket. A magyar kormány évtizedek óta fontos feladatának tartja, hogy a zsidókat illetően a tankönyvek tartalma a zsidó közösségekkel egyeztetett és általuk jóváhagyott legyen

– tette hozzá.

A helyettes államtitkár példaértékűnek nevezte a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, a Mazsihisz közép-magyarországi régiójában zajló és a Magyarhoni Zsidó Imaegylet, a Zsima tevékenységét.

– Az oktatásban való részvételük, a gyermekekkel és fiatalokkal, a magyarországi és már a határon túli magyar zsidó közösségekkel való tevékenységük minden támogatást megérdemel

– hangoztatta.

Feldmájer Péter, a Mazsihisz közép-magyarországi területi csoportjának elnöke szerint a bemutatott hittankkönyv komoly láncszem a generációkat összekötő idők folyamában.

– Gonosz emberek sokat tettek, hogy megszakadjon a normális magyar zsidó történelem láncolata a holocaust, majd az ateista időszak idején, de ez a könyv bizonyítja, hogyha összefogunk, akkor a láncokat újra lehet kovácsolni – mondta.

Róna Tamás főrabbi, a tankönyv egyik szerzője ismertette a hittankönyv további szerzőit, Vasadi Péter vallástanárt, Galuska László Pál irodalomtörténészt, Majoros Gyula képzőművészt, Csikós György grafikusművészt és Mezei Mónika történészt.

A főrabbi felidézte, hogy a hanuka a fény ünnepén az ablakba kitett gyertyatartó azt jelképezi, hogy a nemzet egységessége érdekében a nehéz időkben is egymást erősítve minden család, minden ember odaadja a fényt, a saját lelki világosságát a közösségnek.

Bányai Gábor kormánybiztos, a térség (Fidesz–KDNP) országgyűlési képviselője azt fejtegette, hogy attól, hogy valaki hívő zsidó vagy keresztény, nem különb azoknál, akik nem hisznek istenben.

– Talán inkább szerencsésebbek, mert tudják, hogy van remény, van az életüknek értelme, hisz megtalálták az istent, az üdvösség útját, és tudják, hogy kell oda eljutni. Ha ezt meg tudjuk tanítani gyerekkorban vagy felnőtt korban, az nagy áldás. A hittankönyv ebben segít, és abban, hogy összekösse a zsidókat és keresztényeket – mondta.