Gál Krisztián hét évesen kezdett el táncolni. A József Attila Általános Iskolába járt, ahol táncszakkört hirdettek. Az osztályából senki nem jelentkezett a felhívásra, Krisztián is csak viccből ment el az első bemutató órára. Ám, látvány annyira lenyűgözte, hogy a tánc egyből rabul ejtette – mesélt a kezdetekről. Igazából nem tudtam, hogy a tánc milyen nehézségekkel és buktatókkal jár, de belekezdtem és azóta sem hagytam abba.

Kezdetben sokat cikiztek a diáktársaim, mondván, hogy a tánc nem fiúknak való, de ez sem tántorított el. A negatív kritikák pedig elmaradtak, miután látták a kitartásomat és a sikereimet.

Az általános iskolai és a gimnáziumi tanulmányai mellett végig táncoltam. Baráth Enikő táncpedagógus volt a mesterem, akinek nagyon sokat köszönhetek. (A szentesi táncművész azóta klaviatúrára cserélte a tánccipőjét és az elmúlt évek alatt hat regénye jelent meg B. E. Belle írói álnéven. A szerk.) Ha Baráth Enikő nem lett volna, valószínűleg nem táncolnék most. Nagyon hálás vagyok neki. Hiszem, hogy nincsenek véletlenek és a sorsszerű volt a találkozásunk. Örülök, hogy Enikő indított el ezen a pályán, amiről már nem is szeretnék letérni. Szerencsére a szüleim támogattak mindenben – nyilatkozta hírportálunknak a fiatal tehetség, aki azt is elmondta, nagyon sokat köszönhet a táncnak. Többek között a párját, Balogh Nikolettet is, akivel a Dancing with the stars című műsorban is együtt táncoltak.

Gál Krisztián a Dancing with the Stars stúdiójában

Krisztiántól azt is megtudtuk, hogy mindig kereste a fejlődés lehetőségét, így került végül Szolnokra, ahol jelenleg is a Szoldance Tse színeiben táncol. A latin amerikai táncok a kedvencei, azok közül is a rumba. Az elmúlt évek alatt számtalan országos táncversenyen megfordult és táncpartnereivel a dobogó legfelső fokára is felállhatott. Eredményeiről mégis nagyon szerényen nyilatkozott. Mint mondta, nem szeretné, ha ez alapján ítélnék meg.

Számára elsősorban nem az eredmény, hanem a befektetett munka számít. Véleménye szerint azonban, sokan nem is tudják, hogy milyen sok felkészülés áll egy-egy produkció hátterében.

A köztudatban a táncot csupán szórakozásnak tartják, pedig komoly sportteljesítménnyel is felér. Krisztián szerint ahhoz, hogy valakiből jó táncos legyen a testi adottságok mellett kemény munkára, fegyelemre, szorgalomra és alázatra van szükség. Az jó erőnlét fenntartáshoz pedig a napi táncpróbák mellett futni és edzőterembe is jár.

Nagy álom teljesült a kulisszák mögött

Krisztián tehetségére a Dancing with the Stars vezető koreográfusa, Valc Szabolcs is felfigyelt és felkérte, hogy táncoljon a műsor tánckarában. A több héten át zajló show próbái és a forgatások során életre szóló élményekkel és nagyon sok tapasztalattal gazdagodott.

Krisztián számára nagy élmény jelentett, hogy bepillantást nyert egy ilyen nagyszabású műsor kulisszái mögé. Mint mondta, nagyon jó csapatban dolgozhatott és a hírességekkel is jó barátságba került.

Krisztiánról azt is megtudtuk, hogy már általános iskolásként is tudta, hogy felnőttként a tánccal szeretne foglalkozni és táncpedagógus szeretne lenni. Ezért is jelentkezett érettségi után a Magyar Táncművészeti Egyetemre. A tanulmányai mellett már most is tanít egy budapesti általános iskolában. Krisztián szerint egyre nehezebb a fiatalokat megszólítani. A tánc elsősorban a lányok körében népszerű. A fiúk a negatív kritikák miatt nem szeretnek táncolni. Pedig, Krisztián szerint a tánc olyan alapvető dolog kellene, hogy legyen, mint bármelyik sportág. Nagyon sokat adhat a fiataloknak.

Akár tananyag is lehetne, hiszen amellett, hogy illemet, tartást, tiszteletet tanít, számtalan jótékony hatása is van az emberi szervezetre.

Nagy szerepe van fizikai és lelki egészségünk megőrzésében. Ugyanakkor jó hatással van a szellemi teljesítőképességre is. A zene és a tánc egyszerűen boldoggá tesz. Mindazonáltal a táncnak közösségépítő szerepe is van, amire a mai elmagányosodó világunkban igazán nagy szüksége lenne a fiataloknak – vallja a leendő táncpedagógus.