A Bajai Arcélek első kötete 2010-ben látott napvilágot, melyet újabb három követett. A most bemutatott mű 17, Baján jól ismert és köztiszteletnek örvendő Bajához köthető személyiség életútját tartalmazza. Tarján Levente, Makkai Gézáné, Schindler Mátyás, Borbély Miklós, Tumó István, Moretti Gemma, dr. Mihálovics István, dr. Szentjóbi Szabó Tibor, Héhn Gizella, Pass Ferenc, Nagy Dezső, Kovács Lászlóné, dr. Szarka Ildikó, dr. Gergely László, dr. Vass Katalin, dr. Kemény Attila, Gay Tamás életéről olvashatnak az érdeklődők. Mindegyikük portréfotója megjelent a hatalmas kivetítőn, amikor a tiszteletpéldányt átvették a kiadótól, Martonositól.

Mint azt Merk Zsuzsanna főmuzeológus, a kötet méltatója elmondta: a négy kötetben összesen 68 bajai vagy bajaivá lett kiválósággal készült interjú, 20 újságíró tollából.

A könyv mintegy 300 fotót használ illusztrálásként. Valamennyi kötet végén a szerzőkről is olvasható néhány bemutatkozó gondolat. A helyszínen a kötet (és az előző három példányai is) megvásárolható volt, illetve dedikáltathatták is a jelen lévő interjúalanyokkal.

A bemutatón köszöntőt mondó Martonosi Attila arról beszélt, hogy arra kereste a választ mindvégig, hogy kik azok a bajaiak? – Erre az egyszerűnek tűnő kérdésre keressük a választ. Több mint egy évtizede, hiszen a Bajai arcélek első kötete 2010-ben jelent meg. A ma kezünkbe kerülő kiadvány már a sorozat negyedik tagja – mondta Martonosi Attila.

A korábbi három könyvben 51 portrét rajzoltak meg a szerzők, közülük többen szereplőként is megjelentek. Most újabb 17 személyről tudhatnak meg az olvasók érdekességeket, történeteket, elgondolkodtató dolgokat, véleményeket.

17 személyről, aki megnyílt, megnyilatkozott. Mögöttük sok évtized munka, szerelem, siker, újrakezdés, útkeresés áll.

Arról is beszélt, hogy az interjúalanyok között vannak, voltak vezetők és vezetettek, többen is minden csinnadratta nélkül évtizedeken át tettek, illetve tesznek a bajaiakért, a környéken élőkért, sokszor önmagukból adva pedagógusként, orvosként, művészként, közösséget szervező emberként, itthon és a nagyvilágban.