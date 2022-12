A Kecskeméti Katona József Múzeum képzőművészeti gyűjteménye Magyarország egyik legnagyobb, legrangosabb műtárgyegyüttese, mely kategóriájában – 19–20. századi, illetve a mindenkori kortárs magyar képző- és iparművészet – dobogós helyen található. Ennek legújabb része az immár tíz alkalommal megrendezett Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennáléhoz kapcsolódik. 2000 óta ugyanis sikerült létrehozni a képzőművészeti gyűjteményen belül egy – a nem egyházi fenntartású magyarországi múzeumokban ma még egyedülállónak tekinthető – speciális gyűjteményi egységet, mely napjaink képző- és iparművészetén belül a keresztény tematikát részesíti előnyben.

Ebből a – jelenleg több mint félezer tételt számláló – részkollekcióból 2005 és 2022 között országszerte már 16 kiállítást rendeztek, melyeken egy-egy válogatást mutattak be, így élővé téve ezt a múzeumi tárgyegyüttest. A legnagyobb sikert hozó tárlatuk, melyet hat hét alatt csaknem 60 ezeren tekintettek meg, 2019 nyarán, a Tihanyi Bencés Apátságban volt – olvasható a kiállításról kiadott sajtóközleményben. Ebből az is kiderül, hogy a tematikus válogatás keretében ezúttal Félegyházán 35 alkotó 36 művét mutatják be.

A gyűjteményből rendezett eddigi vendégkiállításokhoz hasonlóan, ezúttal is törekedtek arra – a kiállítóhely adta lehetőségeken belül –, hogy a képző- és iparművészet szinte minden ága – festmény, kerámia, textil, zománc, üveg, szobor, ötvösmű, sokszorosító grafika – egyaránt képviseltesse magát.