A sűrű program miatt ezúttal a helyi társulat december 30-án 14 és 18 órakor lép fel. Több mint két tucat szereplő próbálja már most a kiskőrösi művelődési házban A helység kalapácsa elbeszélő költeményt, amelyet Petőfi Sándor 1844 októberében írt. A komikus eposzt a kiskőrösi társulat már előadta 10 éve, de most átírva megzenésítve, táncosokat is bevonva újból előadják, mondta Supka Éva, aki rendezője és szereplője is a darabnak.

A helyi Szivárvány Néptánc Együttes táncosai is a szereplők között lesznek, illetve a Kóbor Zengő Együttes szolgáltatja majd a zenét. Nagyon sok új elemet hoztak be a mostani előadásba. Így például a koszorús költő XXI. századi megszemélyesítőjét is láthatja a közönség, ugyanis a városban is jól ismert Bánföldi Szilárd, a budapesti Újszínház művésze is fellép.

Minden évben nagy feladat összefogni a szereplőket, mivel mindenki dolgozik. Így most azt találták ki, hogy részenként, blokkonként próbálnak, így mindenki részt tud venni az előzetes munkákban.

Supka Évától azt is megtudtuk, hogy a legtöbb próba a két ünnep között lesz és a díszletet 3D-s elemek alkotják majd. A szereplő gárdával kapcsolatban elmondta: a tíz évvel ezelőtti társulatot láthatja a közönség. Így a Harangláb szerepében Bobek Tamás ( tiszakécskei plébános) játszik, Fejenagyot Répási Imre alakítja, a szemérmetes Erzsók asszony pedig Supka Éva lesz. Az „amazon természetű” Mártát Hunyadi Edit, Bagariát Suba Sándor alakítja. A lágyszívű kántor Szemkeő Péter volt, de ő a közelmúltban hunyt el. – Az emlékének is ajánljuk ezt a darabot. Az ő szerepére pedig egy kaskantyúi személyt kértem fel, Szeg Jánost, aki a helyi színkörben lép fel gyakran – mondta végül Supka Éva.