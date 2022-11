A vándorkiállítást a kecskeméti Itt vagyunk, támogatunk Egyesület hívta életre. Helvécia, Ballószög, Jakabszállás, Lajosmizse után érkezett meg a tárlat Kecskemétre, ahol a Neumann János Egyetem fogadta. Az ünnepélyes megnyitót a GAMF aulájában tartották meg.

Steiner Ágnes, a szervező egyesület vezetője köszöntötte elsőként a megjelenteket, majd dr. Mák Kornél, a megyei önkormányzat alelnöke osztotta meg gondolatait, kiemelve benne a képzőművészeti alkotások értékét, melyet a megye több pontján is rengetegen megnézhettek.

Az egyetem részéről dr. Fülöp Tamás rektor beszéde elején leszögezte, az aulában, ahol most állnak, hétköznapokon mindig megtelik élettel, mintegy 3500 hallgatójuk tekintheti majd meg a hat művész alkotásait. Hozzátette: mint felsőoktatási intézmény feladatuk, hogy a tudományok mellett a művészeteknek is helyet adjanak, még ha az nem is része a képzésüknek.