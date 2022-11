A projekt célja egy olyan vallási témájú színdarab elkészítése és színpadra állítása volt, ami szinte teljes egészében a helyi fogvatartottak munkája, vagyis saját maguk írják, alakítják és adják elő.

A tízparancsolat mentén készült előadás Várnagy Andrea Liszt Ferenc-díjas zongoraművész szakmai iránymutatásával és koordinálásával, illetve az intézet lelkésze, dr. Mészáros István mentori közreműködésével valósult meg, és tíz börtönben tíz alkalommal mutatták be, utoljára Kalocsán, a börtön kápolnájában.

A szereplők saját gondolataik alapján, maguk alkották meg a szövegkönyvet, ők írták a dalokat, illetve gondoskodtak a megzenésítéséről is.

Az utolsó előadás megnyitóján Soczó Lászó büntetés-végrehajtási ezredes, intézetparancsnok a reintegrációs törekvések fontosságát hangsúlyozta, mivel így megőrizhető a fogvatartottak méltósága és önbecsülése, mint a társadalomba való sikeres visszailleszkedés alapja. Ezt szolgálja a végeredményben bűnmegelőző céllal született színdarab is. A záróelőadáson más társszervek vezetői is megjelentek, de a résztvevő fogvatartottak számára az lehetett a legfontosabb, hogy a közönség soraiba a hozzátartozóik is beülhettek.