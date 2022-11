A fesztivál Baját is érinti: no­vember 19–20-án a Bácskai Kultúrpalotában magyar és külföldi filmstúdiók animációs filmjeiből mutatnak be válogatást. A vetítések mellett számos kísérőrendezvény várja a rajzfilmek kedvelőit. A vetítéseken való részvétel előregisztrációhoz kötött, mert a résztvevők száma korlátozott. Regisztrálni az [email protected] e-mail-címen, illetve a +36-30/345-6043-as telefonszámon lehet.