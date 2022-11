Hozzátette, valami olyasmi történik itt, a szemünk láttára, ami kivételes. Kivételes, hogy valaki 80 éves kora fölött ilyen energiával és frissességgel meg tud újulni. A fiatalokat meghazudtoló energikus humorral osztja meg ötleteit, élettapasztalatait és emlékeit a Holló Kör csütörtöki foglalkozásain. A Holló Körnek nemcsak alapító tagja, de erős tartópillére is. Végijárta a magyar amatőr művészeti mozgalom trendjeit és grádicsait. Mindig fegyelmezetten követte a szakmai útmutatásokat. Előbb Bodor Miklósét, majd a másik alapító, Csenki Tiborét. Később Terescsényi Endre szigorú instrukciói vitték előre. Ezen időszakok a szakmai stúdiumok, tanulmányrajzok és az expresszív festői megoldások korszakai voltak, amelyben igazi fordulópontot jelentett a találkozás Holló Lászlóval, aki 1969-ben az egyik foglalkozáson órát tartott, tanácsokkal látta el az akkori fiatal és lelkes alkotókat. Köztük természetesen Rádi Andrást is. Az, hogy a kör felvette Holló László nevét, egyben azt is jelentette, hogy hitet tett a hollói stílus és módszer mellett.

Rádi András komolyan vette ezt az örökséget, melynek lényege a hitelesség és az őszinteség.

Azt festi, amiben él, amit maga körül lát. Úgy, ahogyan személyisége, tapasztalata, optimista világlátása, emberszeretete, természetszeretete láttatja.

Alföldi festő, nemcsak földrajzi értelemben, hanem stílusában is. Itt, az Alföldön, Kiskunfélegyházán született 1937-ben, és itt nőtt fel, akkor még sáros-poros utcákon, a város környéki tanyákon. Leggyakoribb festői témája a táj, melynek minden szegletét ismeri, mert otthon van benne. Módszere, a plein-air gyors ecsetkezelést kíván, hiszen gyorsan változnak a szín- és fényhatások odakint a természetben, de stílusa mégsem impresszionista. Inkább expresszionista, mint Holló Lászlóé. Érzéseket, érzelmeket fejez és vált ki.

Rádi András művei vallanak alkotójukról és immár évtizedek távlatából mesélnek és meséltetnek. A kiállított festményeket végignézve időutazásban is részesülhet a közönség, hiszen van néhány alkotás a 60-as, 70-es, 80-as évekből, de végső soron a tárlat azt hivatott megmutatni, honnan hová jutott az alkotó, és a néző képzeletére van bízva, hogy hová fejlődik még. Pár év múlva megtudjuk – zárta gondolatait Szabó Ildikó.