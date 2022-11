Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából idén már számos rendezvény zajlott le városunkban. Az előadás-sorozatok mellett filmbemutatók, színházi előadások, verses-zenés műsorok, emléktúrák színesítették a programsorozatot. Ennek ez idáig talán legkiemelkedőbb színfoltja a nyáron megrendezett Petőfi-rokonok, a Hrúzok, a Petrovicsok találkozója volt. Ez alkalomból a Petőfi Sándorhoz köthető relikviákból nyílt kiállítás a református templomban. Októberben bemutatásra került Emődi Imre 2011-ben készült filmje, melynek szereplői a helyi Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai voltak. A film alapjául Tóth Sándor helytörténész Petőfi-kutatásai szolgáltak – sorolta Darabos József polgármester.

Az év utolsó két hónapja is bővelkedik eseményekben, programokban. Novemberben Paróczi Ádám előadását, valamint a Kardot fogék… I. című színjátékot tekinthetik meg a szabadszállásiak. Decemberben Petőfihez kapcsolódóan túrázására is lehetőség nyílik a településen, a szabadszállásiak és az ide látogatók részére is.

– A költő otthona kapcsán a Szabadszálláson élő és munkálkodó Petőfi életét és munkásságát kutatók ismeretanyagának megismerésére is lesz lehetőség, más-más szempontból mélyítve a költőről meglévő ismereteket, így járulva hozzá a helyi kötődés megerősítéséhez. Tervekben van a Petőfi lábnyoma nevű online- és tudásközpont létrehozása. A Petrovics család életének helyszínei és eseményei bemutatására, az érintett emlékhelyek, látnivalók, történetek virtuális megjelenítésére egy QR-kódos projekt révén nyílik lehetőség – tette hozzá a városvezető.