A lakiteleki Népfőiskola Alapítvány, a Nemzeti Művelődési Intézet, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet, valamint a Dunaversitas Egyesület által meghirdetett szemlére hazai és határon túli alkotóktól 114 film érkezett. Ezek közül az előzsűri döntése alapján 22 film került be a szemle versenyprogramjába.

A díjak kiosztása előtt dr. Buglya Sándor Balázs Béla-díjas filmrendező értékelte a döntőbe jutott alkotásokat. Úgy fogalmazott szerinte ez a világ legkülönlegesebb filmfesztiválja. Olyan fesztivál, ahol negyvenhárom zsűritag dönt, egyedül csak Lakiteleken van. Azért is különleges ez a fesztivál, mert a filmszakmának olyan területét képviseli, aminek korábban nem volt fesztiválja. A Lakiteleki Filmszemle huszonegy éve ad lehetőséget a kis közösségeknek, hogy megmutassák mit tudnak.

Az a huszonkét film, ami a versenyprogramba bekerült nagyon nagy élményt jelentett a zsűri tagjai számára és valóban megérdemlik az elismerést

– hangsúlyozta a zsűri elnöke. Hozzátette, azért is különleges még a fesztivál, mert a közönsége is széles társadalmi rétegből tevődik össze.

Lezsák Sándor József Attila-díjas író, az Országgyűlés alelnöke, a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány kuratóriumának elnöke a filmszemle névadójára, Sára Sándorra emlékezett.

Úgy fogalmazott, hogy a magyar filmművészet egyik legendás személyisége volt, aki nélkül nem lett volna a Lakitelek Népfőiskola az amivé vált.

– Sok-sok embernek köszönhetjük, hogy itt körülöttünk létre jött a Hungarikum Liget. Sára Sándor munkája a 80-as évek közepétől benne van ebben az építkezéseben. Itt volt az 1987-es sátoros találkozón, azt követően is sokat jelentett az ő személyisége, erkölcse, tudása, tisztessége, művészete. Egy iránytű volt sokunk számára – hangsúlyozta a honatya, aki elmondta azt is, hogy nagyon magas volt a filmszemle versenyprogramjába került filmek minősége, így nehéz volt a zsűrinek meghozni a döntést. Végezetül pedig reményét fejezte ki, hogy a Lakiteleki Filmszemlét a jövő esztendőben is meg tudják tartani.