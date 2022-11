– Bizony ebben a mai korban is kiürülőben vannak a lelki tartalékaink, részben azok miatt a megpróbáltatások miatt, amelyek most már hosszú évek óta érnek bennünket – mondta a plébános. Hozzátette, hogy úgy érzi, ezeken az elmélkedéseken keresztül Isten segít, hogy feltöltsük mindannyian a lelki kincstárainkat.

A Laudetur Kiadó gondozásában megjelent könyv egy egész egyházi évre – adventtől egészen a következő adventig – biztosít lelki olvasmányt.

József atya hivatásáról és közel három évtizedes szolgálatáról, tapasztalatairól is ír a kötet elején. A kiadványban 55 vasárnap és ünnepnap szentírási szakaszait és a hozzájuk kapcsolódó elmélkedéseket olvashatjuk. A könyv négy fejezetből áll, négy évszakra van bontva.

– Finta József atya rögzítette prédikációit, s amint Jézusról olvassuk „példa nélkül nem tanított”, így van ő is, mert valamennyi homíliáját egy-egy mai történettel kezdi, hogy érzékletessé tegye az aznapi evangéliumot" – írja a kiadvány előszavában dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, metropolita.

Valóban, a kiadvány különlegessége, hogy minden szentírási szakaszhoz egy-egy odaillő történet is társul, amely segít az értelmezésben. Az elmélkedésekben számos hétköznapi élethelyzet, emberi probléma és küzdelem is megjelenik. Ezért a Szentírásban kevésbé járatos ember számára is könnyebben érthető a mondanivaló.

Dr. Finta József érseki helynök, a Kecskeméti Római Katolikus Főplébánia plébánosa. 1994-ben szentelték pappá. Első szentmiséjét Helvécián, szülőfalujában mutatta be. Eddigi állomáshelyei: kalocsai Szent Imre-plébánia, Kiskunhalasi Alsóvárosi Főplébánia. Jelenleg a kecskeméti főplébánián teljesít szolgálatot. Két évet tanult Rómában, morálteológiából szerzett doktorátust. A szegedi Gál Ferenc Egyetem Kateketikai Tanszékén főiskolai docens. Nyaranta megszervezi és lebonyolítja a bugaci lelkigyakorlatos tábort.