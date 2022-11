A posztumusz megjelent kiadvány szerzője iparos volt, de nyugdíjazása után három kéziratkötetben leírta élete történetét, kiemelve a második világháborús időszakot, amelyből a szerző fiai, Árpás Tamás és testvére, Árpás Károly íróval, irodalomtörténésszel közösen kezdte meg a szöveggondozást. Árpás Károly 2020-ban bekövetkezett halála után Árpás Tamás időt és energiát nem kímélve, évek fáradságos munkája eredményeként, magánkiadásban jelentette meg édesapjuk naplójegyzeteit, a könyvbemutatón a szerző mellett testvérére is emlékeztek a résztvevők.

Végső István kiskunhalasi történész, a Clio Intézet munkatársa mutatta be a könyvet, aki előadásában a kiadvány felépítéséről és a közreműködő munkatársakról elmondta, hogy nagy munka volt nem csupán megírni, hanem az utómunkában is részt venni. A borítóterv, a gépelés, a szöveggondozás és szerkesztés komoly kihívás volt a közreműködők számára. A történész elmondta, hogy Árpás Károly Mihály legelőször kézzel kezdte írni, régi füzetekbe a memoárjait, ceruzával, tintaceruzával, örökíróval kerültek a papírra a visszaemlékezései.

A kötet bemutatja, hogy a szegedi utászzászlóalj rádiósa hogyan élte meg élete legnehezebb háborús éveit.

– Történetei tanulságosak, nem kertelnek, a zászlóaljtörzsi rádiós katonaélményei emberléptékűek és emberségről is tanúskodnak. Nemcsak a saját katonatársait a Kárpátokban, de a munkaszolgálatosokat is segítette. A katonaélet minden apró rezdüléséről beszámolt, a hadseregben kialakított mindennapi életmód mellett a legfontosabb életesemények is az olvasó elé tárulnak a könyvből – emelte ki előadásában a történész.

– A legérzékenyebb társadalmi témákat is érintette feljegyzéseiben Árpás Károly Mihály, leírta véleményét a nemzetiségi kérdésről, a háborúról, az elkövetett népirtásról és még számos olyan témáról, amik az akkori Magyarországon sokszor tabunak számítottak – tette hozzá Végső István.

A könyvbemutatón a Pásztortűz Egyesület Gózon István Irodalmi Körének tagjai, Monda Margit és Pásztor Gergely saját verseiket szavalták el.