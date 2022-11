Az Otthon mozi két különleges programmal ünnepli az európai filmgyártás sokszínűségét, az Europai Filmakadémia (EFA), az Europa Cinemas és a Nemzetközi Art Mozi Szövetség (CICAE) szervezetekkel együttműködve. Az egyik esemény az Európai Film Hónapja, mely az Európai Art Mozi Nappal kezdődik és Rejkjavikban december 10-én tartandó 35. Európai Filmdíj-átadó ünnepséggel végződik.

– Az Európai Film Hónap során az Otthon mozi – a közreműködő 35 ország egyetlen magyar filmszínházaként – az európai filmfesztiválok alkotásaiból, és az Európai Filmakadémia által díjazott és jelölt filmekből nyújt válogatást. Valamint ifjú művészpalánták által újragondolt filmplakát kiállítással várja az érdeklődőket – tájékoztatta hírportálunkat Csenkiné Túri Edit. A megnyitó november 13-án vasárnap 14.30-kor lesz a Hírös Agóra aulájában. Megnyitja Szikora Imre művésztanár, Lőrincz Luca keramikus művész és Csenkiné Túri Edit, az Otthon mozi vezetője.

– A novemberi moziműsor ezáltal minden nap különleges élményt kínál a kecskeméti közönségnek.

A legerősebb nap november 13. lesz, a programsorozat nyitónapja, mely egyben az Európai Art Mozi Napja és a 19. Verzió Filmfesztivál eseménye is.

Ebből az alkalomból az Otthon mozi két különleges filmet vetít, melyek rendezőit is elhívták, hogy beszélgessenek az alkotásokról - mondta a mozi vezetője.

A Killing of a Journalist című dokumentumfilm Ján Kuciak, a szlovák oknyomozó újságíró, egyetemi oktató és menyasszonya meggyilkolásáról szól, melynek hatására súlyos kormányválság rázta meg a szlovák politikai életet. Ezt az alkotást csak ezen az egy napon láthatja a közönség. A vetítésen jelen lesz a film rendezője, Matt Sarnecki is.

Az Európai Art Mozi Napja alkalmából premier előtt látható a Veszélyes lehet a fagyi című magyar film, melynek rendezője Szilágyi Fanni, akivel a vetítés után közönségtalálkozót tartanak.

Az alkotókkal Kriskó János, a Kecskeméti Televízió szerkesztője beszélget.

A vetítéseket egy igazán színes program teszi teljessé. Európai filmek plakátjait újragondolva címmel a Kecskeméti SzC Kandó Kálmán Technikum Kondor Béla Művészeti Tagozat diákjainak kiállítása látható. A tárlat november 13-tól december 10-ig tekinthető meg a Hírös Agóra aulájában. A vetítéseket a Hírös Agóra színháztermében tartják.

Az érdeklődők bővebb információt kaphatnak a rendezvényekről Csenkiné Túri Edit mozivezetőtől a 76/503-880-as telefonszámon, vagy az [email protected] e-mail címen, illetve az europeanfilmacademy.org-on, artmoziegyesulet.hu-n vagy a verzio.org-on.