Az ifjúsági irodalomban hiánypótlónak számító könyv, a Cute Bunny titkos naplója megírásának ötlete két évvel ezelőtt, egy álmatlan éjszaka született meg Ádám Adrienn fejében. A kreatív ifjúsági napló fél év alatt készült el, ami hatalmas sikert aratott.

– Főállásban gyermekekkel foglalkozom, így nap, mint nap megtapasztalom, hogy a digitális világ miként szippantja magába őket. Ennek okán született meg első könyvem, a Cute Bunny titkos naplója, amiben használóik fel tudják jegyezni életük napi történéseit, titkaikat, élvezetes feladatok teszik lehetővé, hogy objektív képet, hasznos tippeket kapjanak az őket körülvevő világról – mesélte hírportálunknak az írónő.

– A könyvet a „tinik pszichológusának” szántam, aminek társaságában kibontakozhatnak, lecsendesedhetnek, kifejezhetik önmagukat, és a legfontosabb, szüleiket is be tudják vonni a tevékenységbe. Mivel első könyvemnek szép számmal sikerült gazdára találnia, így született meg az ötlet, hogy készítsek egy kortól, nemtől független naplót is. Az „éves tervező”, a MY 365 DAYS tizenkét hónapra van bontva, így az esztendő bármely napján elkezdhető, és egy éven keresztül – vagy akár évekig, amennyiben öröknaptárnak használjuk – „hű társunk” lehet. Képes kalendáriumot szerkeszthetünk saját életünk történéseivel. Használható határidőnaplónak, leckefüzetnek, öröknaptárnak, hálanaplónak. Feljegyezhetők a számunkra fontos események, de lehet akár motivációs napló is. A fantáziára van bízva, ki hogyan használja, mit hoz létre a megadott alapokból – mondta Ádám Adrienn.

A könyvecskében mindemellett különböző feladatok, fekete-fehér illusztrációk is helyet kaptak. A napló hangulatát az összegyűjtött érdekességek – melyek népi hiedelmek, illetve motiváló idézetek – adják meg. Magyarország, valamint a világ fontosabb eseményei röviden és lényegre törően jelölve vannak, melyek tetszés szerint ki is egészíthetők. A kötet különlegessége, hogy a galaxisborítót szintén egy kerekegyházi származású alkotó, Fricz Ági művésznő festette.

Ádám Adrienn könyve limitált darabszámban jelent meg, magánkiadásban, ami boltokban nem vásárolható meg, kizárólag a szerzőtől. A könyv hivatalos bemutatója november 26-án lesz, 9 és 11 óra között, a kerekegyházi városi könyvtárban. Ádám Adrienn egy könyvkiadási kurzussal is készült, amivel az elsőkönyves íróknak szeretne segítséget adni.