– Szereti a musical műfajt?

– Nagyon, hiszen a musical lehetőséget, sőt egyben kihívást jelent a színészeknek, hogy mindenben megmutathassák a képességeiket, tánc, próza és ének terén egyaránt. Sok esetben egyszerre mind a hármat. Ezeket a nehézségeket persze legtöbb esetben csak az tudja, aki próbált már tánc közben énekelni, majd a következő jelenetben szinte nyugalmi pulzussal prózában, drámai hatást, vagy humoros jelenetben maximumot nyújtani. Ez persze az élő előadás varázsa.

– Ön a rendező, a forgatókönyv író is egyben. Van segítsége?

– Ebben a produkcióban nagyon sok munka van, amit egyébként színházi körülmények között több, erre szakosodott szakember végez. Szerencsére nekem is van segítségem, főként az ének és a koreográfia terén, de a legtöbb dologban csak magamra hagyatkozom, én vagyok egy személyben minden. Kiemelném még a páromat, aki maximálisan partner mindenben. Az ének betanításában az M. Bodon Pál Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető-helyettese és szolfézs tanára, Orosz Lilla segített, a táncban pedig koreográfusunk, Varga Botond.

Répási Angéla (középen, feketében) angol nyelv szakos tanárnő, drámapedagógus írta meg a Donna Mia darab forgatókönyvét.

– Ennél a darabnál mi volt a legnagyobb kihívás?

– A mostani mű tulajdonképpen folytatása a korábbi jubileumi Mamma Mia történetnek. A nagy kihívást az jelentette, hogyan tudjuk vonzóvá tenni, vagy hozzátenni az előzőhöz, hogy a néző továbbra élvezze a darabot. Szerencsére sikerült, melyben a humor és az Abba zenéje is segített. Másrészt látványban is emeltük a tétet. Igazgatónk szerzett az egyik támogatótól állványrendszert. Így tudtunk nagyobb léptékű színpadképet építeni és a későbbiekben is gondolkodhatunk merészebben. Most emeletes díszlet volt lépcsővel, mely bevilágítva a néző számára a színházi élményt jelentősen fokozta. A másik kihívás az idősíkok megoldása volt. A filmben rengeteg időbeli változás van, amit ott nem olyan nehéz megvalósítani, de a színpadon igen. Mi ezt úgy oldottuk meg, hogy két részre osztottuk a színpadot, a bal oldal a múlt helyszínéül szolgált, míg a jobb a jelent formázta. A sok vastaps, amit kaptunk, remélhetőleg annak szólt, hogy ebben is sikerrel jártunk.

– A díszletek kinek köszönhetők?

– Egy évvel ezelőtt, már a toborzások és válogatások során kerestük az énekesek és táncosok mellett azon diákokat, akik ügyesen rajzolnak vagy díszítenek. Így ők készítettek az iránymutatásommal a jelmezeket, és részben a díszleteket. A logisztikában pedig a szülőkre is számíthattunk, egy apuka, Nemes Dénes pedig a múlt díszletének a kivitelezésében segített. A fiatalok noszogatás nélkül, örömmel pakoltak, berendeztek. Felnőtteket meghazudtoló munkabírásuk szintén elismerést érdemel, ráadásul két alkalommal is dupla fellépésünk volt szombatonként.

– A sikertörténetnek lesz folytatása a jövőben?

– Igen, több darab is van a fejemben, remélem nem is kell újabb öt évet várni a folytatásra. Már kettőnek – egy drámának és egy zenés darabnak is – kész a forgatókönyve.